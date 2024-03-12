Вечером 12 марта Россия нанесла ракетный удар по Кривому Рогу. Все подробности этой атаки – в материале 24 Канала.

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Вечером около 18:08 на Днепропетровщине и в других областях объявили тревогу. Воздушные силы ВСУ предупредили впоследствии жителей Днепропетровской и Запорожской областей о ракетной опасности. Отбой тревоги на Днепропетровщине дали только в 19:20.

В 18:35 ВС ВСУ и мониторинговые каналы сообщили о движении российской управляемой авиационной ракеты в направлении Кривого Рога. По предварительной информации, оккупанты могли запустить Х-59. Уже в 18:37 в соцсетях появилась информация о взрыве в городе. Александр Вилкул впоследствии подтвердил сообщение о взрыве и призвал сохранять информационную тишину.

Через некоторое время глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак сообщил, что в Кривом Роге загорелись два дома – пятиэтажка и девятиэтажка, в которой есть разрушения. Александр Вилкул объяснил, что было ракетное попадание в крышу пятиэтажки в Металлургическом районе города.

Александр Вилкул позже написал в соцсетях, что во время российской атаки 12 марта в Кривом Роге было 3 попадания.

По меньшей мере три попадания. В том числе прямое попадание в девятиэтажное здание и в крышу пятиэтажки,
– сказал он.

В результате российского удара по многоэтажке, к сожалению, погибли 3 человека. Сначала глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак сообщал о двух жертвах.

Позже он уточнил, что количество погибших возросло до трех. Лысак выразил соболезнования родным погибших.

Александр Вилкул написал, что россияне убили 1 мужчину и 2 женщин.

По данным от Вилкула, были ранены около 40 человек, в том числе 10 детей.

В больницах города сейчас находятся 17 доставленных туда раненых взрослых (из них 4 тяжелых и 1 женщина в крайне тяжелом состоянии), а также 9 детей, один из них в тяжелом состоянии,
– объяснил Вилкул.

По его словам, всем пострадавшим оказывается необходимая помощь, врачи борются за жизнь раненых.

Количество пострадавших постоянно увеличивалось. Сергей Лысак несколько раз уточнял информацию. Он сообщал о 38 пострадавших, среди которых 10 детей. 5 человек попали в операционную в тяжелом состоянии.

Глава Днепропетровской ОВА писал, что после вражеской атаки местные больницы приняли более 30 пострадавших.

Глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук вскоре после взрыва призвал админов телеграм-каналов и других пабликов сохранять информационную тишину, пока не появится официальная информация. Через некоторое время он сообщил, что городские власти развернули штаб помощи на Восточном-1 возле АТБ.

Лукашук выразил соболезнования родным погибших и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.

Российские оккупанты убивают украинцев. Гатят по мирному городу. Выродки,
– заявил он.

Глава совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул сообщил, что в городе развернули еще один штаб помощи. Он расположен по адресу "Народный Дом", улица Криворожстали, 52.

Глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак поделился фотографиями с места событий, а также проинформировал о количестве погибших и раненых. Он назвал Россию страной-террористом и заметил, что только террористы способны направлять смертоносное оружие на мирных жителей. Лысак поблагодарил всех, кто спасает и помогает.

Последствия российской агрессии в Кривом Роге / Фото Сергея Лысака

Сергей Лысак 12 марта около 22:00 сообщил о завершении спасательной операции в Кривом Роге.

Чрезвычайники обследовали все квартиры искореженных домов. Спасли девять местных жителей,
– заявил глава Днепропетровской ОВА.

По его словам, в городе развернули несколько пунктов несокрушимости. Психологи начали работу с людьми, которые стали свидетелями российской атаки. За помощью к ним уже обратились более 30 горожан.

Лысак призвал украинцев держаться и помогать. Он отметил, что "пройти этот ад самостоятельно сложно, а вместе мы сильны".

Владимир Зеленский выразил соболезнования родным и близким людей, погибших в результате российской атаки. Также глава государства сообщил о большом количестве раненых, среди которых есть дети. Он отметил, что в девятиэтажном жилом доме есть разрушения.

На тот момент спасательная операция еще продолжалась, сотрудники ГСЧС искали под завалами людей. Президент подчеркивал, что поисково-спасательные работы будут продолжаться сколько нужно. Зеленский поручил как можно быстрее обеспечить помощью всех, кто в этом нуждается. Он поблагодарил всех, кто работает на месте, спасает и оказывает медицинскую помощь.

Спасательная операция в Кривом Роге / видео Владимира Зеленского

Позже в своем ежедневном обращении к украинцам глава государства уточнил, что в жилой многоэтажке разрушено перекрытие между этажами.

Мы будем наносить российскому государству потери в ответ – вполне справедливо. Они в Кремле должны приучиться к тому, что террор для них не бывает безнаказанным. Этих больных уже ничего не вылечит от зла, но потери они почувствуют. Российское государство будет терять, и только это может сделать его безопасным для соседей. Не только для Украины – для разных народов наши действия сейчас спасительные,
– подчеркнул Зеленский.

Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак тоже прокомментировал атаку России на Кривой Рог. Он назвал российских оккупантов "редкими чудовищами".

Кривой Рог. Удар россиян по многоэтажке. Редкие чудовища,
– написал он.

Министр внутренних дел Игорь Клименко отметил, что российские захватчики снова попали по жилой многоэтажке. Он назвал актуальное на тот момент количество погибших и раненых, предупредив, что цифры не окончательные.

По его словам, сотрудники ГСЧС, полицейские и неравнодушные жители спасали заблокированных людей из квартир и искали тех, кто мог находиться под завалами. Глава МВД поблагодарил всех, кто спасал и помогал пострадавшим людям в Кривом Роге.

Спасатели тоже поделились кадрами с места происшествия. В ГСЧС сообщили, что в результате российской атаки в Кривом Роге потерпели разрушения два жилых дома в разных районах города. Есть разрушение крыш, стен и балконов. Также в квартирах выбило окна. Кроме того, был поврежден автомобиль.

Россия ударила по дому в Кривом Роге / Фото ГСЧС

Как объяснили спасатели, в этих двух домах возникли пожары. Однако работники ГСЧС их ликвидировали. Также они разбирали завалы и эвакуировали жителей из задымленных и поврежденных жилищ.

На местах обстрелов работают все службы. Рядом с ними развернуты мобильные пункты, где работают психологи ГСЧС. Также идет прием обращений от граждан.