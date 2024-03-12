О чем говорил Владимир Зеленский во время вечернего обращения 12 марта – в материале 24 Канала.

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В Кривом Роге продолжается спасательная операция

Президент отметил, что на момент его речи в Кривом Роге все еще продолжается спасательная операция после российского ракетного удара.

Разрушена часть девятиэтажного дома, перекрытия между этажами. Там был пожар. Много пострадавших – более 30. Есть тяжело раненые. Всем оказывается необходимая помощь. Есть, к сожалению, погибшие. Мои соболезнования всем родным и близким. И мы будем наносить российскому государству потери в ответ – вполне справедливо,

– сказал президент.

Он отметил, что в Кремле должны приучиться к тому, что террор для них не бывает безнаказанным.

Этих больных уже ничего не вылечит от зла, но потери они почувствуют. Российское государство будет терять, и только это может сделать его безопасным для соседей. Не только для Украины. Для разных народов наши действия сейчас спасительные,

– добавил Зеленский.

Состоялось несколько важных совещаний

Глава государства сообщил, что 12 марта отчитывался Главком Сырский по нашим действиям на поле боя, действий наших разведчиков и достижений украинских дронов.

Зеленский также рассказал, что Головко сейчас на фронте. Также, по его словам, есть нужная для Украины динамика действий.

Кроме этого, президент сказал, что получил предварительные результаты по применению наших дронов от Вооруженных Сил, ГУР и СБУ.

Думаю, все видят, что наши дроны работают. И работают дальнобойно. Я благодарю всех, кто это обеспечивает. Наша дальнобойность – это реальное приближение безопасности для всех,

– отметил он.

Также сейчас состоялись совещания с главой правительства Денисом Шмыгалем, министром внутренних дел Клименко и другими чиновниками. По словам Зеленского, он согласовал дальнейшие шаги для развития Государственной пограничной службы Украины и, соответственно, пограничных войск.

Горжусь каждым украинцем и украинкой, которые служат в пограничных войсках и защищают интересы нашего государства, нашу национальную независимость. Будем увеличивать численность пограничных войск – и учитывая текущие задачи защиты от российской агрессии, и в расчете на долговременную защиту границ нашего государства после этой войны,

– добавил глава государства.

В дополнение министр внутренних дел доложил по основным вопросам безопасности внутри Украины, в том числе и о работе ГСЧС Украины в разминировании.

Был и важный экономический доклад о наших ресурсных отраслях и энергетике. По словам президента, различные активы, которые десятилетиями не работали на наше государство, сейчас дают необходимые результаты для бюджета.

Зеленский отметил военных

Во время речи Владимир Зеленский отметил подразделения и воинов пограничных войск, которые проявили себя особенно в эти недели и месяцы:

Пограничников Сумского отряда, которые противодействуют российским диверсантам и укрепляют наши оборонительные позиции на границе. Отдельно он выразил благодарность сержантам Артему Педоре и Александру Пороскуну.

Черниговский пограничный отряд: мастер-сержант Сергей Хоменко, старший сержант Сергей Швец.

Харьковский пограничный отряд: старший солдат Валех Зарбалиев и главный сержант Андрей Сизонов.

Конечно, благодарен всем, кто сражается на фронте вместе со всеми подразделениями наших Сил обороны. Воины пограничной комендатуры быстрого реагирования Волынского пограничного отряда, бригады "Месть" и "Стальной кордон", а также воины специального подразделения ДОЗОР. Все молодцы,

– добавил он.

Достижения Украины на международной арене

11 марта президент подписал закон о лоббизме. Это была одна из предпосылок для дальнейшего прогресса в отношениях с Евросоюзом. В ответ Еврокомиссия одобрила переговорную рамку для Украины, что делает наше государство еще на шаг ближе к Евросоюзу.

Он отметил, что теперь решение за государствами – членами европейского сообщества.

Также Владимир Зеленский поблагодарил США за новый оборонный пакет.

Продолжаем готовиться к переговорам по вступлению Украины (в ЕС – 24 Канал). Также хочу поблагодарить Соединенные Штаты и всех американцев, которые ценят свободу, за оборонную поддержку для Украины. Ожидаю поступления нового оборонного пакета. Делаем все, чтобы укрепить Украину и украинцев и чтобы нанести оккупанту как можно больше потерь,

– заявил президент.