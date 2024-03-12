Про що говорив Володимир Зеленський під час вечірнього звернення 12 березня – у матеріалі 24 Каналу.

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У Кривому Розі триває рятувальна операція

Президент зазначив, що на момент його промови у Кривому Розі все ще триває рятувальна операція після російського ракетного удару.

Зруйнована частина дев’ятиповерхового будинку, перекриття між поверхами. Там була пожежа. Багато постраждалих – понад 30. Є важко поранені. Усім надається необхідна допомога. Є, на жаль, загиблі. Мої співчуття всім рідним і близьким. І ми будемо завдавати російській державі втрат у відповідь – цілком справедливо,

– сказав президент.

Він зазначив, що у Кремлі повинні привчитися до того, що терор для них не буває безкарним.

Цих хворих уже нічого не вилікує від зла, але втрати вони відчують. Російська держава буде втрачати, і тільки це може зробити її безпечною для сусідів. Не лише для України. Для різних народів наші дії зараз рятівні,

– додав Зеленський.

Відбулось кілька важливих нарад

Глава держави повідомив, що 12 березня звітував Головком Сирський щодо наших дій на полі бою, дій наших розвідників та досягнень українських дронів.

Зеленський також розповів, що Головком зараз на фронті. Також, за його словами, є потрібна для України динаміка дій.

Крім цього, президент сказав, що отримав попередні результати щодо застосування наших дронів від Збройних Сил, ГУР та СБУ.

Думаю, усі бачать, що наші дрони працюють. І працюють далекобійно. Я дякую всім, хто це забезпечує. Наша далекобійність – це реальне наближення безпеки для всіх,

– зауважив він.

Також нині відбулися наради з главою уряду Денисом Шмигалем, міністром внутрішніх справ Клименко та іншими урядовцями. За словами Зеленського, він погодив подальші кроки для розвитку Державної прикордонної служби України та, відповідно, прикордонних військ.

Пишаюся кожним українцем та українкою, які служать у прикордонних військах і захищають інтереси нашої держави, нашу національну незалежність. Будемо збільшувати чисельність прикордонних військ – і з огляду на поточні завдання захисту від російської агресії, і в розрахунку на довготривалий захист кордонів нашої держави після цієї війни,

– додав глава держави.

На додачу міністр внутрішніх справ доповів щодо основних питань безпеки всередині України, зокрема й щодо роботи ДСНС України в розмінуванні.

Була й важлива економічна доповідь щодо наших ресурсних галузей та енергетики. За словами президента, різні активи, які десятиліттями не працювали на нашу державу, зараз дають необхідні результати для бюджету.

Зеленський відзначив військових

Під час промови Володимир Зеленський відзначив підрозділи та воїнів прикордонних військ, які проявили себе особливо цими тижнями й місяцями:

Прикордонників Сумського загону, які протидіють російським диверсантам і зміцнюють наші оборонні позиції на кордоні. Окремо він висловив вдячність сержантам Артему Педорі та Олександру Пороскуну.

Чернігівський прикордонний загін: майстер-сержант Сергій Хоменко, старший сержант Сергій Швець.

Харківський прикордонний загін: старший солдат Валех Зарбалієв та головний сержант Андрій Сизонов.

Звісно, вдячний усім, хто б’ється на фронті разом з усіма підрозділами наших Сил оборони. Воїни прикордонної комендатури швидкого реагування Волинського прикордонного загону, бригади "Помста" та "Сталевий кордон", а також воїни спеціального підрозділу ДОЗОР. Усі молодці,

– додав він.

Досягнення України на міжнародній арені

11 березня президент підписав закон про лобізм. Це була одна з передумов для подальшого прогресу у відносинах із Євросоюзом. У відповідь Єврокомісія схвалила переговорну рамку для України, що робить нашу державу ще на крок ближче до Євросоюзу.

Він зауважив, що тепер рішення за державами – членами європейської спільноти.

Також Володимир Зеленський подякував США за новий оборонний пакет.

Продовжуємо готуватися до переговорів щодо вступу України (в ЄС – 24 Канал). Також хочу подякувати Сполученим Штатам та всім американцям, які цінують свободу, за оборонну підтримку для України. Очікую надходження нового оборонного пакета. Робимо все, щоб зміцнити Україну та українців і щоб завдати окупанту якнайбільше втрат,

– заявив президент.