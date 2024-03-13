Росіяни забрали життя трьох жінок і двох чоловіків. У мережі розкрили імена ідентифікованих жертв.

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Інформацію та фото жертв оприлюднили місцеві телеграм-канали. Зокрема "Свої. Кривий Ріг".

Назвали імена жінок, які загинули внаслідок удару по Кривому Рогу

Анжела Чувпило, 55 років. Жінка загинула надворі, коли йшла додому. Тіло матері на місці російського удару впізнав її син.

Валентина Брижа, 47 років. Померла у лікарні.

Наталія Ніколаєва, 45 років. Під час удару була вдома із двома синами. В момент обстрілу вона саме говорила з братом по телефону. Діти Наталії вижили і перебувають у лікарні.

Старшого сина жінки вже прооперували – він перебуває у свідомості, хоч ще зранку був у реанімації. Молодшому – зашили щоку.

Також серед убитих Росією двоє чоловіків. Тіло одного з них настільки обгоріло, що його особу ще встановлюють.

Редакція 24 Каналу приносить співчуття рідним та близьким загиблих.

Що відомо про удар в Кривому Розі