Россияне унесли жизни трех женщин и двух мужчин. В сети раскрыли имена идентифицированных жертв.

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Информацию и фото жертв обнародовали местные телеграмм-каналы. В частности "Свои. Кривой Рог".

Назвали имена женщин, которые погибли в результате удара по Кривому Рогу

Анжела Чувпило, 55 лет. Женщина погибла на улице, когда шла домой. Тело матери на месте российского удара узнал ее сын.

Валентина Брижа, 47 лет. Умерла в больнице.

Наталья Николаева, 45 лет. Во время удара была дома с двумя сыновьями. В момент обстрела она как раз говорила с братом по телефону. Дети Натальи выжили и находятся в больнице.

Старшего сына женщины уже прооперировали – он находится в сознании, хотя еще утром был в реанимации. Младшему – зашили щеку.

Также среди убитых Россией двое мужчин. Тело одного из них настолько обгорело, что его личность еще устанавливают.

Редакция 24 Канала приносит соболезнования родным и близким погибших.

Что известно об ударе в Кривом Роге