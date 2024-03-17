24 Канал спостерігає за ситуацією в регіонах. Ми розповімо вам, де зберігається загроза атаки дронами-камікадзе "Шахед". Не ігноруйте повітряну тривогу, якщо її оголосили у вашому регіоні, адже це може вберегти вам життя.

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Де зберігається загроза "Шахедів"