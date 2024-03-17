24 Канал спостерігає за ситуацією в регіонах. Ми розповімо вам, де зберігається загроза атаки дронами-камікадзе "Шахед". Не ігноруйте повітряну тривогу, якщо її оголосили у вашому регіоні, адже це може вберегти вам життя.
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19:49 Повітряні сили попереджають: "Київська область – загроза застосування ворогом ударних БпЛА з Чернігівщини!" 19:43 Повітряна тривога на Кіровоградщині. 19:34 Повітряну тривогу також оголосили для мешканців Херсонської області. 19:30 Повітряну тривогу також оголосили на Одещині. 19:21 Повітряні сили пишуть: "Ворожі БпЛА на Миколаївщині, рухаються на Одещину". 19:04 Повітряні сили зазначають, що ще дві нові групи "Шахедів" летять з Запорізької області у напрямку Дніпропетровської області. 19:00 Станом на цю хвилину повітряну тривогу оголосили на Запоріжжі, Дніпропетровщині, Харківщині, Полтавщині, Сумщині та Чернігівщині. 18:50 ПС пишуть: дрони-камікадзе, які летіли з Полтавщини на Сумщину, змінили свій курс. Вони рухаються у напрямку Чернігівщини. 18:48 У Повітряних силах зазначають, що у районі Дніпра зафіксували ворожий БпЛА. Мешканців закликають перебувати в укриттях. 18:42 У Повітряних силах зазначили, що група "Шахедів" з півночі рухається у напрямку Харкова. 18:37 Повітряні сили зазначають, що наразі група "Шахедів" спостерігається у Запорізькій і Дніпропетровській областях. І що рухаються вони у північному напрямку. 18:16 У Повітряних силах пишуть, що БпЛА на Полтавщині, і що рухаються вони у напрямку Сумщини. 18:09 Повітряні сили попередили, що Дніпропетровська областьі під загрозою застосування ударних БпЛА. 17:16 Повітряні сили зазначили, що БпЛА фіксують на Дніпропетровщині. І що рухаються вони у напрямку Харківщини та Полтавщини. 17:01 Перше повідомлення про загрозу "Шахедів" надійшло від Повітряних сил. Попереджали мешканців Дніпропетровської області.