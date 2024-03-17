Окупанти запустили 16 БпЛА, які спрямував на Одесу. Вночі там лунали потужні вибухи, адже працювали системи та засоби ППО, які відбивали атаку.

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У чому особливість нічної атаки

Як повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер, окупанти запустили "Шахеди" з території тимчасово окупованого Криму й БпЛА заходили з акваторії Чорного моря. Сили та засоби ППО протягом 3 годин відбивали російську атаку.

Говорячи про особливості нічних ударів, Кіпер зауважив, що ворог проклав маршрути "Шахедів" таким чином, щоб вони пролягали між забудовами міста.

Безпілотники заходили з акваторії Чорного моря та маневрували між житловими будинками й промисловими кварталами Одеси,

– повідомив Кіпер.

Сили та засоби ППО збили 13 безпілотників над Одещиною. Однак, на жаль, є руйнування. Так, в Одеському районі пошкоджено два законсервованих агропідприємства – там спалахнули пожежі, сталися руйнування промислових будівель. Загоряння оперативно ліквідували рятувальники.

Загалом ППО збила 14 "Шахедів". Ще один дрон-камікадзе знищили над Миколаївською областю.

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