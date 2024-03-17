Окупанти запустили 16 БпЛА, які спрямував на Одесу. Вночі там лунали потужні вибухи, адже працювали системи та засоби ППО, які відбивали атаку.
До теми "Шахеди" атакували Одесу та область: лунали вибухи
У чому особливість нічної атаки
Як повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер, окупанти запустили "Шахеди" з території тимчасово окупованого Криму й БпЛА заходили з акваторії Чорного моря. Сили та засоби ППО протягом 3 годин відбивали російську атаку.
Говорячи про особливості нічних ударів, Кіпер зауважив, що ворог проклав маршрути "Шахедів" таким чином, щоб вони пролягали між забудовами міста.
Безпілотники заходили з акваторії Чорного моря та маневрували між житловими будинками й промисловими кварталами Одеси,
– повідомив Кіпер.
Сили та засоби ППО збили 13 безпілотників над Одещиною. Однак, на жаль, є руйнування. Так, в Одеському районі пошкоджено два законсервованих агропідприємства – там спалахнули пожежі, сталися руйнування промислових будівель. Загоряння оперативно ліквідували рятувальники.
Загалом ППО збила 14 "Шахедів". Ще один дрон-камікадзе знищили над Миколаївською областю.
Росія цинічно атакувала Одесу 15 березня
- Окупанти не полишають терору Одеси й 15 березня завдали цинічних ракетних ударів. Так, росіяни атакували місто балістичними ракетами типу "Іскандер-М". За 40 хвилин в Одесі пролунало 4 вибухи. Ба більше, ворог двічі вдарив по одному місцю.
- Цинічний удар ворога обірвав життя 21 людини, ще понад 70 – отримали поранення різного ступеня. Першими на місце удару прибули рятувальники й медики, а за мить – окупанти повторно атакували Одесу. Серед загиблих – співробітники ДСНС та фельдшер.
- Унаслідок обстрілу є значні руйнування. Так, пошкоджено щонайменше 10 приватних будинків, станцію техобслуговування, газопровід низького тиску, автівки швидкої допомоги та пожежно-рятувальні автомобілі.
- В Одеській ОВА заявили, що ракетна атака 15 березня 2024 року стала однією з наймасованіших за кількістю жертв. Через це 16 березня в Одеській області оголосили день жалоби.