24 Канал наблюдает за ситуацией в регионах. Мы расскажем вам, где сохраняется угроза атаки дронами-камикадзе "Шахед". Не игнорируйте воздушную тревогу, если ее объявили в вашем регионе, ведь это может уберечь вам жизнь.

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Где сохраняется угроза "Шахедов"

19:49 Воздушные силы предупреждают: "Киевская область – угроза применения врагом ударных БПЛА с Черниговщины!"

19:43 Воздушная тревога на Кировоградщине.

19:34 Воздушную тревогу также объявили для жителей Херсонской области.

19:30 Воздушную тревогу также объявили в Одесской области.

19:21 Воздушные силы пишут: "Вражеские БПЛА на Николаевщине, движутся в Одесскую область".

19:04 Воздушные силы отмечают, что еще две новые группы "Шахедов" летят из Запорожской области в направлении Днепропетровской области.

19:00 По состоянию на эту минуту воздушную тревогу объявили в Запорожье, Днепропетровской, Харьковской, Полтавской, Сумской и Черниговской областях.

18:50 ВС пишут: дроны-камикадзе, которые летели с Полтавщины на Сумщину, изменили свой курс. Они движутся в направлении Черниговщины.

18:48 В Воздушных силах отмечают, что в районе Днепра зафиксировали вражеский БПЛА. Жителей призывают находиться в укрытиях.

18:42 В Воздушных силах отметили, что группа "Шахедов" с севера движется в направлении Харькова.

18:37 Воздушные силы отмечают, что сейчас группа "Шахедов" наблюдается в Запорожской и Днепропетровской областях. И что движутся они в северном направлении.

18:16 В Воздушных силах пишут, что БПЛА на Полтавщине, и движутся они в направлении Сумщины.

18:09 Воздушные силы предупредили, что Днепропетровская областьи под угрозой применения ударных БПЛА.

17:16 Воздушные силы отметили, что БПЛА фиксируют на Днепропетровщине. И что движутся они в направлении Харьковщины и Полтавщины.

17:01 Первое сообщение об угрозе "Шахедов" поступило от Воздушных сил. Предупреждали жителей Днепропетровской области.