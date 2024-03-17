24 Канал наблюдает за ситуацией в регионах. Мы расскажем вам, где сохраняется угроза атаки дронами-камикадзе "Шахед". Не игнорируйте воздушную тревогу, если ее объявили в вашем регионе, ведь это может уберечь вам жизнь.

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Где сохраняется угроза "Шахедов"