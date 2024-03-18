В ДСНС пояснили, що Росія завдала ракетних ударів по прикордонному населеному пункту регіону. Пошкоджені приміщення частини ДСНС та пожежні машини.
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Що відомо про атаку росіян по пожежній частині на Харківщині
На чергуванні у пожежному депо перебувало 11 рятувальників, з яких один отримав травму руки. Це водій-рятувальник місцевого пожежно-рятувального підрозділу. Медична допомога йому була надана на місці,
– заявили в ДСНС.
Там зазначили, що внаслідок атаки росіян зазнали пошкоджень:
- будівля пожежної частини – там вибиті вікна, двері, ворота, пошкоджений дах і фасадна частина;
- пошкоджені 4 пожежно-рятувальні машини.
У Державній службі України з надзвичайних ситуацій розповіли, що Росія продовжує свідомо нищити тих, хто стоїть на захисті безпеки мирних людей.
Тривога на Харківщині тривала майже 5 годин
- Повітряну тривогу в Харківській області оголосили орієнтовно о 17:16 17 березня і тривала вона орієнтовно до 21:51.
- Вибух на Харківщині пролунав орієнтовно о 21:34 18 березня. У Повітряних силах ЗСУ про небезпеку атаки дронами-камікадзе типу "Шахед".
- Окрім того, у селі Бугаївка Вовчанської громади вранці 17 березня Росія цинічно атакувала тимчасовий пункт розташування швидкої медичної допомоги. На жаль, там зазнали поранень 36-річний фельдшер та 56-річний водій швидкої. Їм надають допомогу в лікарні в Харкові.
- Вороги там також пошкодили одноповерховий будинок, де були медичні працівники, а також будівлі поруч та дві машини швидкої.