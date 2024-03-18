В ДСНС пояснили, що Росія завдала ракетних ударів по прикордонному населеному пункту регіону. Пошкоджені приміщення частини ДСНС та пожежні машини.

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Що відомо про атаку росіян по пожежній частині на Харківщині

На чергуванні у пожежному депо перебувало 11 рятувальників, з яких один отримав травму руки. Це водій-рятувальник місцевого пожежно-рятувального підрозділу. Медична допомога йому була надана на місці,

– заявили в ДСНС.

Там зазначили, що внаслідок атаки росіян зазнали пошкоджень:

будівля пожежної частини – там вибиті вікна, двері, ворота, пошкоджений дах і фасадна частина;

пошкоджені 4 пожежно-рятувальні машини.

У Державній службі України з надзвичайних ситуацій розповіли, що Росія продовжує свідомо нищити тих, хто стоїть на захисті безпеки мирних людей.

Тривога на Харківщині тривала майже 5 годин