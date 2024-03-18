В ГСЧС объяснили, что Россия нанесла ракетные удары по приграничному населенному пункту региона. Есть повреждения помещений и пожарных машин.

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Что известно об атаке россиян по пожарной части в Харьковской области



В результате удара повреждения получило здание пожарной части (выбиты окна, двери, ворота, повреждена крыша и фасадная часть). Кроме того, повреждены 4 пожарно-спасательных автомобиля.



На дежурстве в пожарном депо находилось 11 спасателей, из которых один получил травму руки. Это водитель-спасатель местного пожарно-спасательного подразделения. Медицинская помощь ему была оказана на месте.



Страна-агрессор продолжает сознательно уничтожать тех, кто стоит на защите безопасности мирных людей.