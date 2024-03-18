Повітряна тривога лунала майже у всіх областях України. Вибухи були щонайменше у Харківській області, ППО працювала на Київщині та Дніпропетровщині.
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Що відомо про атаку "Шахедами"
В результаті бойової роботи у ніч на 18 березня 2024 року збито 17 із 22 ударних БпЛА,
– повідомив командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук.
У Повітряних силах ЗСУ розповіли, що Росія в ніч проти 18 березня атакувала Україну:
- 5 зенітними керованими ракетами С-300/С-400 по Харківщині,
- 2 керованими авіаційними ракетами Х-59 по Сумщині,
- 22-ма ударними БпЛА типу Shahed з російського Приморсько-Ахтарська.
В результаті бойової роботи збито 17 "Шахедів" у межах Київської, Полтавської, Хмельницької, Черкаської, Кіровоградської, Дніпропетровської, Вінницької, Запорізької, Рівненської областей,
– заявили військові.
ЗСУ знищили більшість ворожих "Шахедів"
Повітряні сили ЗСУ уточнили, що до відбиття повітряного нападу залучали:
- зенітні ракетні підрозділи Повітряних сил та Сухопутних військ,
- мобільні вогневі групи Сил оборони України,
- засоби радіоелектронної боротьби.