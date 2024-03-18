Загалом, росіяни запустили 22 безпілотники. Українські захисники протягом кількох годин відбивали атаку й ліквідували 17 дронів-камікадзе.

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Які наслідки нічної атаки на Київщині

Як повідомив начальник Київської ОВА Руслан Кравченко, у ніч проти 18 березня росіяни вкотре атакували Україну дронами-камікадзе типу "Шахед". Частину безпілотників окупанти спрямували на Київську область.

Тривога на Київщині тривала понад 2 години. В цей час сили ППО відбивали ворожу атаку. Українські захисники зруйнували цинічні плани ворога, тож пошкоджень та постраждалих внаслідок нічної атаки немає.

Влучань в об'єкти житлової та критичної інфраструктури не зафіксовано. Постраждалі відсутні. Дякуємо нашим силам ППО за вдалу роботу,

– мовиться у повідомленні Кравченка.

В ОВА додали, що наразі оперативні служби продовжують роботу щодо фіксації наслідків ворожої атаки.

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