О взрывах на Полтавщине сообщили журналисты. Их слышали около 23:00 17 марта и 01:00 18 марта. Рассказываем дальше, что известно о ситуации в регионе.

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Полтавщина под атакой "Шахедов"

Начнем с того, что воздушную тревогу в Полтавской области объявили в 22:53. А уже через какие-то там 20 минут поступило сообщение о первом взрыве.

О 23:07 корреспондентка Суспильного сообщила, что в Кременчуге слышны звуки взрывов. Снова звуки взрывов в Кременчуге слышали уже в 01:01 18 марта. По состоянию на 01:12 в Полтавской области все еще звучит воздушная тревога. Поэтому жителей призываем не покидать укрытий до отбоя.

Обратим внимание, что воздушная тревога, связана с атакой дронами-камикадзе, раздается еще с 18:00. "Шахеды" летали фактически по всей территории Украины. Предупреждали об угрозе и жителей Одесской и Николаевской областей, и Львовщины и Волыни, и Киевщины и Харьковщины. Сколько БПЛА запустили российские захватчики – узнаем утром в сводке Воздушных сил ВСУ.

В Общественном также сообщили, что взрывы раздавались в Кривом Роге и в Хмельницкой области. Они также были под атакой дронов-камикадзе.

На Киевщине работала ПВО, на Днепропетровщине сбили "Шахед"

В 20:11 17 марта в Киевской ОВА отметили, что в воздушном пространстве зафиксировали БПЛА. И что по воздушным целям работают силы ПВО.

Жителей призвали находиться в укрытиях до отбоя воздушной тревоги. Попросили позаботиться о собственной безопасности.

Придерживайтесь информационной тишины – не фиксируйте и не выкладывайте в сеть работу наших защитников,

– призвали в Киевской ОВА.

В 21:27 глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак опубликовал сообщение. В нем он отметил, что наши ПВО уничтожили беспилотник, который российские захватчики направили на область. Он отметил, что наши защитники очистили небо над Синельниковским районом.