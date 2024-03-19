Наши спасатели также обезвредили боевую часть "Шахеда" в Кривом Роге. К счастью, и в Винницкой, и в Днепропетровской областях люди целы, пишет 24 Канал.

Смотрите также Россия ударила по Сумам, взрывы гремели в Одессе: все, что известно о ночной атаке "Шахедами"

Что известно об обломках "Шахедов" в Днепропетровской области

Полиция Винницкой области рассказала, что им поступило 4 сообщения об обнаружении обломков дронов на территории Винницкого, Гайсинского и Жмеринского районов. Это было в течение 17 – 18 марта.

Стоит отметить, что вечером 17 марта глава Винницкой ОВА Сергей Борзов писал о движении дронов из Одесской области в направлении Винницкой, а вечером 14 марта дроны таки атаковали регион, ранили 4 человека и убили супругов.

Обломки дронов в Винницкой области

Уже после этих атак полицейские взрывотехники обследовали места падения 4 вражеских беспилотников и нашли опасный "урожай-2024".

Один из обнаруженных дронов, который нашли в лесу, был в несдетонированном состоянии. Обломки трех "Шахедов", которые разлетелись в радиусе 200 метров от места падения, нашли в полях,

– рассказали в полиции.

Взрывотехники должны были задокументировать события, после этого – части дронов изымут и уничтожат. Люди не пострадали, имущество уцелело.

Какая ситуация в Кривом Роге

Вечером 17 марта российские дроны-камикадзе типа "Шахед" атаковали Кривой Рог в Днепропетровской области.

Наша противовоздушная оборона сбила 2 беспилотника в Криворожском районе. К сожалению, обломки одного из них упали на пятиэтажку, 30 человек пришлось временно эвакуировать из квартир, чтобы безопасно забрать из дома часть российского оружия.

Полиция Днепропетровской области рассказала, что обломок изъяли из прогона дома, он пробил крышу. Также собрали другие обломки "Шахедов", которые попадали на территории возле дома.

С соблюдением всех мер безопасности полицейские взрывотехнической службы взорвали их на полигоне,

– заявили правоохранители.

В полиции показали обломки "Шахеда", которые изъяли из многоэтажки в Кривом Роге

Правоохранители показали свою работу в Кривом Роге: смотрите видео

Обратите внимание! Вечером 17 марта и в ночь на 18 марта Россия снова атаковала Украину 22 дронами-камикадзе типа "Шахед". Наши военные сбили 17 беспилотников в небе над Киевской, Полтавской, Хмельницкой, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской, Винницкой, Запорожской, Ровненской областями.