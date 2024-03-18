Собственно, ночь на 18 марта была неспокойной для украинцев в разных регионах. В этом материале 24 Канал собрал все, что известно о массированном ударе "Шахедами" и ракетами.

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Сколько дронов сбили, где работала ПВО

В Воздушных силах утром 18 марта проинформировали, что было уничтожено 17 ударных беспилотников в пределах:

Киевской;

Полтавской;

Хмельницкой;

Черкасской;

Кировоградской;

Днепропетровской;

Винницкой;

Запорожской;

Ровненской областей.

К отражению воздушного нападения привлекались зенитные ракетные подразделения Воздушных сил и Сухопутных войск, мобильные огневые группы Сил обороны Украины, средства РЭБ,

– говорится в сообщении.

Кроме того, оккупанты выпустили:

5 зенитных управляемых ракет С-300/С-400 по Харьковской области;

2 управляемые авиационные ракеты Х-59 по Сумской области.

Обратите внимание! 22 дрона захватчики запустили из района Приморско-Ахтарска, что на территории России. 17 сбитых БПЛА является хорошим показателем.

Поражение пожарной части на Харьковщине

В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям сообщили, что в результате ракетного удара по пожарной части в Харьковской области был травмирован спасатель. Всего в момент атаки в здании находилось 11 пожарных.

На дежурстве в пожарном депо находилось 11 спасателей, из которых один получил травму руки. Это водитель-спасатель местного пожарно-спасательного подразделения. Медицинская помощь ему была оказана на месте,

– констатировали в ГСЧС.

В то же время в результате обстрела со стороны врага получили повреждения:

здание пожарной части;

четыре пожарно-спасательные машины.

Пожар в многоэтажке Кривого Рога

Глава Днепропетровщины Сергей Лысак отчитался, что ночью над Криворожским районом сбили 2 дрона-камикадзе типа "Шахед". Обломок одного из беспилотников попал в многоэтажку в Кривом Роге, в результате чего вспыхнул пожар.

Была повреждена крыша здания, квартиры уцелели. Соответствующим службам во время спасательной операции пришлось эвакуировать 30 жителей жилого дома.

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Пострадала женщина в Хмельницкой области

Председатель Хмельницкой ОВА Сергей Тюрин отметил, что один "Шахед" россиян зафиксировали в регионе. Хотя его и сбила противовоздушная оборона, однако в результате падения обломка пострадала женщина 1976 года рождения.

Пострадавшую доставили в больницу, ее состояние – стабильное. Добавим, что пострадал и жилой дом во время этого удара.

Удар по промышленности Кировоградщины

По словам председателя Светловодской городской территориальной общины Андрей Малицкого, было зафиксировано 9 ударов по пяти объектам промышленности в Кировоградской области. Как констатировал чиновник, одно предприятие повреждено критически.

По предварительной информации, повреждениям подверглись и 11 жилых домов. Без жертв,

– отметил Малицкий.

Следует сказать, что еще в 23:42 (17 марта) писали, что Светловодская община – под ударом дронов. Около 00:18 (18 марта) дополнили, что приближаются еще две группы "Шахедов". Вместе с тем два дрона фиксировали в регионе около 01:00.

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