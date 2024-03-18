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Враг продолжает коварный дроновый террор.

российские террористические войска вновь осуществили массированную дроновую атаку несколькими волнами.

Продолжалась напряженная боевая работа подразделений противовоздушной обороны по "шахедам", которые были направлены врагом с направления Приморско-Ахтарска. Дроны выполняли сложные маневры, меняя направления движения по маршруту следования.

️ 3 беспилотных летательных аппарата типа "Shahed-131/136" силами противовоздушной обороны сбито - 1 в небе над Запорожской областью, 2 над Криворожским районом Днепропетровской области.

В результате падения обломков сбитого дрона на многоквартирный жилой дом в Кривом Роге, вспыхнул пожар, который был оперативно ликвидирован.

Никто не пострадал.

К сожалению, не удалось избежать попаданий.

В Александрийском районе Кировоградской области повреждены частные промышленные объекты и жилые дома вокруг - взрывной волной нарушено остекление, обломками побиты крыши. Информации о пострадавших не поступало.