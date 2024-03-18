Військові повідомили, що російські окупанти знову атакували декількома хвилями. Всі дрони-камікадзе росіяни запустили з російського Приморсько-Ахтарська.

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Що відомо про атаку росіян вночі проти 18 березня Т

Тривала напружена бойова робота підрозділів протиповітряної оборони по "Шахедах", які ворог спрямував з напрямку Приморсько-Ахтарська. Дрони виконували складні маневри, змінюючи напрямки руху по маршруту прямування,

– заявили військові.

За їхніми даними, з безпілотних літальних апаратів типу Shahed-131/136 силами протиповітряної оборони збито - 1 в небі над Запорізькою областю, 2 над Криворізьким районом Дніпропетровської області.

Внаслідок падіння уламків збитого дрону на багатоквартирний житловий будинок у Кривому Розі, спалахнула пожежа, яку було оперативно ліквідовано.

Ніхто не постраждав.

На жаль, не вдалось уникнути влучань.

В Олександрійському районі на Кіровоградщині пошкоджено приватні промислові об'єкти і житлові будинки навколо - вибуховою хвилею порушено скління, уламками побито дахи. Інформації про постраждалих не надходило.