У темряві ночі 18 березня, коли лунала тривога, українські воїни ППО знищували ворожі безпілотники. Проте все ж внаслідок атаки постраждала мирна жителька в Хмельницькій області. Її негайно доставили до лікарні з травмами.
Дивіться також У Кривому Розі уламки ворожого "Шахеда" впали на п'ятиповерхівку
Постраждала в лікарні, стан стабільний
Сергій Тюрін, голова Хмельницької ОВА, повідомив про інцидент, що стався внаслідок ворожої атаки. У жінки, народженої у 1976 році, було поранено плече та обличчя, але її життю нічого не загрожує. Також було пошкоджено приватне житло.
У межах області сили ППО знешкодили один БпЛА типу Shahed. Внаслідок атаки постраждала жителька нашої області 1976 року народження. Її госпіталізували до лікарні з травмою правого плеча та обличчя. Надається медична допомога. Загрози її життю немає,
– зазначив Тюрін.
Цей інцидент є черговим свідченням невпинних спроб ворога завдати шкоди мирним жителям України. Попри загрози та небезпеку, українські воїни продовжують боронити небо нашої держави.
Дивіться також Окупанти атакували Полтавщину БпЛА: в ОВА розповіли, чи є руйнування
Головні новини: ранок 18 березня
- Ракетний удар Росії по Харківщині. Вночі російські окупанти завдали ракетних ударів по пожежній частині на Харківщині, що призвело до травмування рятувальника та значних руйнувань будівлі. Пошкоджено також чотири пожежно-рятувальні автомобілі, вибиті вікна, двері, пошкоджені ворота, дах та фасад об'єкта.
- Нічні вибухи в різних регіонах. Жителі Кременчука, Кривого Рогу та Хмельниччини чули гучні вибухи у ніч проти 18 березня. Повітряні тривоги, оголошені перед вибухами, попереджали про загрозу атак дронами-камікадзе "Шахед", що були зафіксовані по всій території України.
- Політика та міжнародне право. Україна не планує продовжувати газову угоду з Росією, а західні держави засудили проведення виборів на тимчасово окупованих територіях нашої країни, назвавши це порушенням міжнародного права.