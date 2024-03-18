В темноте ночи 18 марта, когда звучала тревога, украинские воины ПВО уничтожали вражеские беспилотники. Но всё же в результате атаки пострадала мирная жительница в Хмельницкой области. Ее немедленно доставили в больницу с травмами.
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Пострадавшая в больнице, состояние стабильное
Сергей Тюрин, председатель Хмельницкой ОВА, сообщил об инциденте, произошедшем в результате вражеской атаки. У женщины, рожденной в 1976 году, было ранено плечо и лицо, но ее жизни ничего не угрожает. Также было повреждено частное жилье.
В пределах области силы ПВО обезвредили один БПЛА типа Shahed. В результате атаки пострадала жительница нашей области 1976 года рождения. Ее госпитализировали в больницу с травмой правого плеча и лица. Оказывается медицинская помощь. Угрозы ее жизни нет,
– отметил Тюрин.
Этот инцидент является очередным свидетельством неустанных попыток врага нанести вред мирным жителям Украины. Несмотря на угрозы и опасность, украинские воины продолжают защищать небо нашего государства.
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Главные новости: утро 18 марта
- Ракетный удар России по Харьковской области. Ночью российские оккупанты нанесли ракетные удары по пожарной части на Харьковщине, что привело к травмированию спасателя и значительным разрушениям здания. Повреждены также четыре пожарно-спасательных автомобиля, выбиты окна, двери, повреждены ворота, крыша и фасад объекта.
- Ночные взрывы в разных регионах. Жители Кременчуга, Кривого Рога и Хмельницкой области слышали громкие взрывы в ночь на 18 марта. Воздушные тревоги, объявленные перед взрывами, предупреждали об угрозе атак дронами-камикадзе "Шахед", что были зафиксированы по всей территории Украины.
- Политика и международное право. Украина не планирует продлевать газовое соглашение с Россией, а западные государства осудили проведение выборов на временно оккупированных территориях нашей страны, назвав это нарушением международного права.