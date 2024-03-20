У місцевій поліції назвали зброю, яку використав противник для обстрілу.

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На місці удару – велика пожежа

Попередньо, окупанти завдали удару по Харкову крилатою ракетою Х-59. Унаслідок атаки були пошкоджені п'ятиповерховий будинок, типографія, цех з виробництва меблів і лакофарбової продукції, автомобіль.

За словами голови Харківської ОВА Олега Синєгубова, на місці удару триває досить велика серйозна пожежа.

Станом на 15:00 рятувальники дістали тіло одної загиблої людини. Ще двох людей виявили під завалами без ознак життя, але їх наразі підрозділи ДСНС не можуть деблокувати.

Також п’ятеро постраждалих перебувають у лікарні:

чоловік 47 років – у легкому стані;

65-, 37- та 46-річні чоловіки зазнали травм середньої важкості;

ще один 46-річний чоловік – у важкому стані.

Працівники ДСНС намагаються локалізувати пожежу, аби потім приступити до розбору завалів. Під ними ще можуть перебувати близько 10 людей.

Довідка: Станом на 16:38 в прокуратурі повідомили вже про сімох поранених та чотирьох загиблих. У зв’язку з великою кількістю легкозаймистих матеріалів у будівлі і міжповерховою руйнацією площа пожежі збільшилася до 10 тисяч квадратних метрів.Роботи тривають.

Нагадаємо, що сьогодні, 20 березня, близько 13:00 російські війська вдарили ракетою по Холодногірському району Харкова.

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