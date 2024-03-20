У місцевій поліції назвали зброю, яку використав противник для обстрілу.
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На місці удару – велика пожежа
Попередньо, окупанти завдали удару по Харкову крилатою ракетою Х-59. Унаслідок атаки були пошкоджені п'ятиповерховий будинок, типографія, цех з виробництва меблів і лакофарбової продукції, автомобіль.
За словами голови Харківської ОВА Олега Синєгубова, на місці удару триває досить велика серйозна пожежа.
Станом на 15:00 рятувальники дістали тіло одної загиблої людини. Ще двох людей виявили під завалами без ознак життя, але їх наразі підрозділи ДСНС не можуть деблокувати.
Також п’ятеро постраждалих перебувають у лікарні:
- чоловік 47 років – у легкому стані;
- 65-, 37- та 46-річні чоловіки зазнали травм середньої важкості;
- ще один 46-річний чоловік – у важкому стані.
Працівники ДСНС намагаються локалізувати пожежу, аби потім приступити до розбору завалів. Під ними ще можуть перебувати близько 10 людей.
Нагадаємо, що сьогодні, 20 березня, близько 13:00 російські війська вдарили ракетою по Холодногірському району Харкова.
Росіяни продовжують вбивати цивільних: що відомо
- Сьогодні вранці окупанти обстріляли трасу у передмісті Херсона. Ворог навмисно вдарив по автівках з цивільними. Відомо, що двоє чоловіків загинули. Внаслідок вчорашнього обстрілу цієї самої траси поранень зазнали троє волонтерів.
- У ніч проти 20 березня ворог атакував Дніпропетровщину. Там, у Синельниківському районі, постраждала ціла родина. Брат із сестрою – 12 і 19 років та їх 57-річний батько перебувають у стані середньої тяжкості. 47-річна матір отримала серйозніші поранення. Зруйновані 5 приватних будинків. Є й пошкоджені оселі. Зачепило лінії електропередач і газогін.
- Також росіяни обстріляли Нікополь. Там постраждав 27-річний чоловік. У місті понівечені магазин і комунальне підприємство, житло, господарські споруди й автомобілі.