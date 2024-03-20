В местной полиции назвали оружие, которое использовал противник для обстрела.

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На месте удара – большой пожар

Предварительно, оккупанты нанесли удар по Харькову крылатой ракетой Х-59. В результате атаки были повреждены пятиэтажный дом, типография, цех по производству мебели и лакокрасочной продукции, автомобиль.

По словам главы Харьковской ОГА Олега Синегубова, на месте удара продолжается достаточно большой серьезный пожар.

По состоянию на 15:00 спасатели достали тело одного погибшего человека. Еще двух человек обнаружили под завалами без признаков жизни, но их пока подразделения ГСЧС не могут деблокировать.

Также пятеро пострадавших находятся в больнице:

мужчина 47 лет – в легком состоянии;

65-, 37- и 46-летние мужчины получили травмы средней тяжести;

еще один 46-летний мужчина – в тяжелом состоянии.

Работники ГСЧС пытаются локализовать пожар, чтобы потом приступить к разбору завалов. Под ними еще могут находиться около 10 человек.

Справка: По состоянию на 16:38 в прокуратуре сообщили уже о семи раненых и четырех погибших. В связи с большим количеством легковоспламеняющихся материалов в здании и междуэтажным разрушением площадь пожара увеличилась до 10 тысяч квадратных метров. Работы продолжаются.

Напомним, что сегодня, 20 марта, около 13:00 российские войска ударили ракетой по Холодногорскому району Харькова.

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