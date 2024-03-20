20 марта утром россияне обстреляли трассу между населенными пунктами Садовое и Антоновка.

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Есть жертвы

Как отмечает глава ОВА Александр Прокудин, враг атаковал автомобили с гражданскими. Предварительно, в результате обстрела погибли двое мужчин, находившихся возле машины. Им было примерно по 40 лет.

Глава Херсонской МВА Роман Мрочко уточнил, что противник не в первый раз бьет именно по этой автомобильной трассе. Вчера она тоже была под ударом. Тогда контузию получили трое волонтеров.

Чиновник добавил, что обстрел велся со со стороны оккупированного левого берега Херсонской области.

От вражеского удара на Днепропетровщине пострадала целая семья

В ночь на 20 марта враг осуществил обстрел Синельниковского района Днепропетровщины. В результате атаки пострадала целая семья, чей дом оккупанты разбили.

Так, известно, что в состоянии средней тяжести находятся брат с сестрой – им по 12 и 19 лет соответственно – и их 57-летний отец. 47-летняя мать – в тяжелом состоянии. Все четверо в больнице.

Впоследствии глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак уточнил, что в результате атаки ранений получили 6 человек. Среди них 5 – в больнице. Среди потерпевших – 13-летняя девочка, а также 15-летний парень.

Также захватчики разрушили 5 частных домов. Задело еще и линии электропередач и газогон.

В результате обстрела Никополя ранения получил 27-летний мужчина. В городе уничтожены магазин и коммунальное предприятие, жилье, хозяйственные постройки и автомобили.

Противник увеличил удары по гражданским

В Сухопутных войсках заявили, что в последнее время оккупанты усилили атаки, направленные именно против мирного населения. Враг пытается увеличить количество ударов по гражданским объектам.

Президент Зеленский также акцентировал внимание на усилении вражеских обстрелов. По его словам, только за первые 19 дней марта Россия выпустила по Украине более 300 "Шахедов" и 130 ракет. Кроме того, противник не прекращает удары управляемыми авиабомбами. Россияне сбросили на украинские города более 900 КАБ.

Глава государства подчеркнул, что наша страна срочно нуждается в большей системе ПВО. Он отметил, что такое вооружение как Patriot создавалось для защиты человеческих жизней, а не для того, чтобы пылиться на хранении.