Об этом рассказала корреспондентка 24 Канала Анна Черненко, отметив, что из-за российских ударов есть раненые среди гражданских. Кроме этого, серьезно разрушена инфраструктура, жилье людей, автомобили и различные предприятия на территории области.

Смотрите также Россияне давят на Бердычи, Орловку, Тоненькое и Торское: как изменилась линия фронта за неделю

Какие населенные пункты попали под удар

Оккупанты утром 19 марта атаковали Казачью Лопань, что на севере Харьковской области. Сначала они ударили по поселку КАБом, а уже на следующий день снова запустили две управляемые авиационные бомбы по частному сектору.

Все это привело к серьезным разрушениям, повреждена линия электропередач, жилые дома, дорожное покрытие. К сожалению, ранения получил гражданский мужчина в возрасте 56 лет. Его очень посекло обломками. Сейчас он в больнице в стабильном состоянии.

Можно констатировать, что россияне расширили площадь своих ударов, а теперь от КАБов страдает еще один регион Харьковщины. Если раньше постоянно говорили о Купянщине, Волчанске, частично Золочевщине, то теперь это еще и Дергачевщина. Это те места, по которым когда-то стреляли из танков, артиллерии, а теперь они находятся под ударами авиабомб.

Кроме КАБов – "Шахеды" и ракеты

В течение 19 марта под ударами россиян было около 20 населенных пунктов. Их обстреливали из различных видов вооружения. Например, село Мокрая Ракитная еще раньше атаковали "Шахедами", там пострадало аграрное предприятие. Теперь по населенному пункту ударили ракетой.

Оккупанты придерживаются довольно странной тактики. Они не жалеют для ударов даже по небольшим предприятиям своих дорогих ракет. К счастью, там обошлось без жертв.

Уже традиционно под атаками находится Купянск. В течение 19 марта по городу попали из РСЗО "Ураган". Из-за этого повреждены дома, магазины, автомобили. Сумма ущерба достаточно большая.

Еще одна часть Харьковщины, которая часто страдает от ударов, – это пограничная Одноробовка. Там враг обстреливает разрушенные дома, из которых уже выехали люди. Часто случается, что он разбивает то, что уже и так было полностью разбитым.

Ситуация на Харьковщине: актуальные новости