Причем, как рассказала корреспондентка 24 Канала Анна Черненко, россияне понимают "по кому" наносят удары. Вражеская аэроразведка видит, куда направляет оружие. Из-за постоянной угрозы жизни людей, их просят эвакуироваться. В регионе продолжается и обязательная, и принудительная эвакуации.

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Страшные последствия российских обстрелов

Корреспондентка рассказала, что россияне ударили ракетой "Искандер-М" по небольшому поселку Золочев 15 марта. Повреждены 16 домов, помещение больницы. Уничтожено здание общежития, четыре автомобиля бригады скорой помощи и четыре легковых автомобиля. Они выгорели дотла, непоправимо без возможности восстановления.

Оккупанты прицельно ударили ракетой по населенному пункту. Это не КАБы или ФАБы, у которых хуже точность. У россиян было понимание "куда" и "по чему" бить. К тому же Золочев не так далеко расположен от границы. Российская аэроразведка видела "по кому" направляет ракету. Просто чудом нет пострадавших. Ведь в селе живет много людей и детей.

В тот же день противник нанес удар по двум Чугуевским селам – Бугаевка и Охримовка. И именно по последнему ударил БПЛА. В результате атаки ранения получили два человека 48 и 35 лет. Уже ночью 16 марта по территории села Казачья Лопань ударил российский "Шахед". Поврежден объект критической инфраструктуры. Без пострадавших.

Люди продолжают подрываться на оставленных россиянами боеприпасах. Несколько дней назад в Купянске произошла трагедия. 43-летний мужчина убирал на огороде и наступил на "лепесток". К сожалению, ему не удалось помочь, он умер по дороге в больницу.

Его звали Максим Мармазов. Мужчина работал слесарем в газосетях Харьковской области вместе с женой. Это уже вторая страшная смерть для семьи. Несколькими неделями ранее мать погибшего погибла во время обстрела одного из купянских сел.

Редакция 24 Канала выражает искренние соболезнования родным и близким погибших украинцев. Вечная память.

Всего за последние сутки под ударом различного типа вооружения оказались более 20 населенных пунктов. Оккупанты били артиллерией, беспилотниками, ракетами и управляемыми авиационными бомбами.

Эвакуация продолжается

Анна Черненко напоминает, что в регионе продолжается обязательная и принудительная эвакуации. Ежедневно работают полицейские, волонтеры, социальные работники. Эвакуационные маршруты открыты, все номера в доступе. Если нужно, людям помогают и вывозят их.

За 15 марта удалось эвакуировать 26 детей, а за две недели – 129 детей и их родителей с Великобурлукской и Ольховатской громады. Обратиться за помощью могут другие жители. Недавно полиция вывезла пенсионера, который решился самостоятельно обратиться на горячую линию.

Это большой эмоциональный и моральный подвиг оставить свое имущество, дом и уехать. Призываю, если люди могут объединяться и с соседями выезжать вместе, то так гораздо проще привыкать к новому месту, коммуницировать. Немного легче, если ты в обществе, со своими друзьями или соседями,

– отметила Черненко.

Просим всех желающих обращаться на эвакуационную линию помощи. Все-таки Харьков, западная часть Харьковской области и другие регионы Украины более безопасны, чем зона, по которой беспрестанно бьют КАБами и другим оружием.

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