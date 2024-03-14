Враг усилит наступление на Купянск

В этой зоне действует группировка войск "Запад", которая за прошедший месяц серьезно реорганизовалась и усилилась, а именно:

личный состав – 81 тысяч бойцов (месяц назад было 58 тысяч);

танки – 1 100 (было 750);

ББМ – около 1 900 (было 1 250);

ствольная артиллерия – более 800 (было 700);

РСЗО – около 300 (было 210).

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В течение месяца произошел существенный прирост, что говорит о решении командованием россиян проблемы с пополнением человеческого ресурса и техникой. На самом деле – нет. Нет, поскольку насыщение ГВ "Запад" происходит комплексно, благодаря пополнению ресурсом из других групп войск, в частности, "Центр" и "Юг".

ГВ "Юг" после захвата Авдеевки вообще значительно сохранила свой состав и сейчас, только по личному составу сократилась со 170 тысяч тел до 110 тысяч.

Разумеется, что такое увеличение ГВ "Запад" может говорить о подготовке российских оккупантов к наступательной операции на Купянск, и это верно. Захватчики готовятся во второй половине 2024 года катализировать наступление на Купянск. Но есть нюанс.

Того ресурса, который они имеют, недостаточно, чтобы наступательная операция прошла быстро, качественно и без критических потерь, что заставляет ослаблять другие направления.

Согласно индексу БТГр, ГВ "Запад" представляет собой 100 БТГр. Теперь по штатной комплектации:

танки – 1 100 (100% комплектации);

ББМ – 1 900 вместо 3 300 или 57% от комплектации;

ствольная артиллерия – более 800 вместо 1 200 или 67%;

РСЗО – около 300 вместо 1 200 или 25%.

Стоит отметить, что это не худший показатель комплектации у россиян по всей зоне боевых действий, а наоборот – лучший. Но есть еще один аспект. Эта группировка сейчас отвечает, по сути, за большую часть боевых действий по Лиманско-Купянской оси длиной более 150 километров.

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Можно ли облегченно выдыхать?

Для тех, кто немного забыл, напомню, что во время наступления на Авдеевку, на город неполной площадью 29 километров квадратных, российские оккупационные войска использовали:

от 60 до 80 тысяч (на пике наступления) бойцов;

10 тысяч бойцов в резерве;

более 450 танков (не менее 100 в резерве);

более 1 300 ББМ (более 200 в резерве);

около 1 200 единиц ствольной артиллерии;

до 300 единиц РСЗО (до 50 в резерве).

В общем наступательная кампания на Авдеевку, которая длилась почти 5 месяцев и имела значительно меньшую площадь и фронт, вытянула из оккупантов значительно больше ресурсов, чем сейчас сконцентрированы по Лиманско-Купянской оси. Но это не повод для того, чтобы выдохнуть.

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Дело в том, что сам факт реорганизации УВ "Запад" и постепенное ее насыщение может говорить о том, что ко второй половине 2024 года она превысит показатель 100 тысяч и даже может быть суммарно доведена до более 120 тысяч тел. В этом и есть основная угроза для направления.

На Купянск могут сосредоточить количественно такой же ресурс, как и на Авдеевку, с аналогичными резервами, а на остальной оси использовать избыточную массу.

Сейчас россияне будут заняты созданием максимально комфортных условий для дальнейшей катализации наступления.