Ворог посилить наступ на Куп'янськ

У цій зоні діє угруповання військ "Захід", яке за минулий місяць серйозно реорганізувалось і посилилося, а саме:

особовий склад – 81 тисяч бійців (місяць тому було 58 тисяч);

танки – 1 100 (було 750);

ББМ – близько 1 900 (було 1 250);

ствольна артилерія – понад 800 (було 700);

РСЗВ – близько 300 (було 210).

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Протягом місяця відбувся суттєвий приріст, що говорить про вирішення командуванням росіян проблеми із поповненням людського ресурсу та технікою. Насправді – ні. Ні, оскільки насичення УВ "Захід" відбувається комплексно, завдяки поповненню ресурсом з інших груп військ, зокрема, "Центр" і "Південь".

УВ "Південь" після захоплення Авдіївки взагалі значно зберегла свій склад і зараз, тільки за особовим складом скоротилася зі 170 тисяч тіл до 110 тисяч.

Зрозуміло, що таке збільшення УВ "Захід" може говорити про підготовку російських окупантів до наступальної операції на Куп'янськ, і це правильно. Загарбники готуються у другій половині 2024 року каталізувати наступ на Куп'янськ. Але є нюанс.

Того ресурсу, який вони мають, недостатньо, щоб наступальна операція пройшла швидко, якісно і без критичних втрат, що змушує послаблювати інші напрями.

Відповідно до індексу БТГр, УВ "Захід" є 100 БТГр. Тепер за штатною комплектацією:

танки – 1 100 (100% комплектації);

ББМ – 1 900 замість 3 300 або 57% від комплектації;

ствольна артилерія – понад 800 замість 1 200 чи 67%;

РСЗВ – близько 300 замість 1 200 або 25%.

Варто відзначити, що це не найгірший показник комплектації у росіян по всій зоні бойових дій, а навпаки – найкращий. Але є ще один аспект. Це угруповання зараз відповідає, по суті, за більшу частину бойових дій по Лимансько-Куп'янській осі довжиною понад 150 кілометрів.

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Чи можна полегшено видихати?

Для тих, хто трохи забув, нагадаю, що під час наступу на Авдіївку, на місто неповною площею 29 кілометрів квадратних, російські окупаційні війська використовували:

від 60 до 80 тисяч (на піку наступу) бійців;

10 тисяч бійців у резерві;

понад 450 танків (не менше 100 у резерві);

понад 1 300 ББМ (понад 200 у резерві);

близько 1 200 одиниць ствольної артилерії;

до 300 одиниць РСЗВ (до 50 в резерві).

Загалом наступальна кампанія на Авдіївку, яка тривала майже 5 місяців і мала значно меншу площу та фронт, витягла з окупантів значно більше ресурсів, ніж зараз сконцентровані по Лимансько-Куп'янській осі. Але це не привід для того, щоб видихнути.

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Річ у тому, що сам факт реорганізації УВ "Захід" та поступове її насичення може говорити про те, що до другої половини 2024 року вона перевищить показник 100 тисяч і навіть може бути сумарно доведена до понад 120 тисяч тіл. У цьому і є основна загроза для напряму.

На Куп'янськ можуть зосередити кількісно такий самий ресурс як і на Авдіївку, з аналогічними резервами, а на решті осі використовувати залишкову масу.

Зараз росіяни будуть зайняті створенням максимально комфортних умов для подальшої каталізації наступу.