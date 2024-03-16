Враг пытался атаковать 2 беспилотниками типа "Шахед". Силы и средства ПВО точно отработали и уничтожили оба дрона.

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Какие последствия на Харьковщине

Украинские защитники сбили оба дрона, однако во время падения они нанесли разрушения. Так, в селе Казачья Лопань Харьковского района в результате попадания по территории села был поврежден объект критической инфраструктуры.

Обошлось без пострадавших.

Враг продолжает терроризировать Харьковскую область

За прошедшие сутки враг атаковал около 20 населенных пунктов, нанеся артиллерийских и минометных ударов. Также оккупанты атаковали беспилотником село Охримовка Чугуевского района. В результате этой атаки ранения получили два мужчины – 35 и 48 лет.

Днем 15 марта оккупанты нанесли баллистический удар по территории Харьковщины. Под атакой оказалось село Золочев. Так, враг ударил баллистической ракетой "Искандер-М". Повреждены 16 частных домов, помещение больницы. Также уничтожено здание общежития, четыре автомобиля бригады скорой, четыре легковых автомобиля.

Также враг нанес авиаудар по селу Синельниково в Чугуевском районе. Был поврежден один частный дом.

Оккупанты атаковали телевизионную инфраструктуру Харьковщины

14 марта российские захватчики атаковали телевизионную инфраструктуру Харьковской области. Как сообщил Синегубов, враг бил по региону дронами и ракетами.

Этой ночью оккупанты нанесли целенаправленные массированные удары вражескими беспилотниками по теле- и радиоинфраструктуре Харьковской области. По состоянию на сейчас есть перебои с ТВ и радиосигналом в нескольких районах. Часть объектов уже восстановили,

– сообщил Синегубов.

Также председатель Харьковской ОВА добавил, что враг может повторно атаковать телевизионную инфраструктуру региона.