К каким хитростям прибегают россияне во время атак дронами-камикадзе, рассказала 24 Каналу начальница Объединенного пресс-центра Сил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк. Она также объяснила, почему сейчас противник не осуществляет аэроразведку на Юге.

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Коварная тактика врага

Враг продолжает осуществлять массированные атаки, используя различные средства и приемы для того, чтобы обойти систему ПВО. В ночь на 15 марта оккупанты пытались значительную часть маршрута проложить через временно оккупированные территории, чтобы, направляясь в центральные и северные регионы Украины, дроны не были уничтожены, например, на Юге.

Хотя стартовали беспилотники именно с южных направлений – Крыма и восточного побережья Азовского моря,

– отметила Гуменюк.

Такую тактику враг применяет постоянно: дроны заходят из акватории Черного моря из-за того, что там можно приглушить характерный звук и, идя на низкой высоте, быть незаметными для системы ПВО.

Важно! Ночью 15 марта Воздушные силы ВСУ сбили 27 "Шахедов" в пределах Кировоградской, Николаевской, Харьковской, Херсонской, Хмельницкой, Винницкой и Киевской областей.

Разведка дронами на Юге

С аэроразведкой у врага сейчас есть проблемы, ведь ей препятствуют погодные условия, в частности, плотный туман и штормовой ветер.

Все это работает против дронов-разведчиков,

– отметила начальница Объединенного пресс-центра Сил обороны Юга Украины.

Несмотря на это, враг накапливает ударный потенциал "Шахедов", в частности окрашенных в темный цвет, собственного производства при поддержке Ирана, который спонсирует терроризм.

Атака дронами-камикадзе ночью 15 марта: что известно