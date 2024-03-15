К каким хитростям прибегают россияне во время атак дронами-камикадзе, рассказала 24 Каналу начальница Объединенного пресс-центра Сил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк. Она также объяснила, почему сейчас противник не осуществляет аэроразведку на Юге.
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Коварная тактика врага
Враг продолжает осуществлять массированные атаки, используя различные средства и приемы для того, чтобы обойти систему ПВО. В ночь на 15 марта оккупанты пытались значительную часть маршрута проложить через временно оккупированные территории, чтобы, направляясь в центральные и северные регионы Украины, дроны не были уничтожены, например, на Юге.
Хотя стартовали беспилотники именно с южных направлений – Крыма и восточного побережья Азовского моря,
– отметила Гуменюк.
Такую тактику враг применяет постоянно: дроны заходят из акватории Черного моря из-за того, что там можно приглушить характерный звук и, идя на низкой высоте, быть незаметными для системы ПВО.
Разведка дронами на Юге
С аэроразведкой у врага сейчас есть проблемы, ведь ей препятствуют погодные условия, в частности, плотный туман и штормовой ветер.
Все это работает против дронов-разведчиков,
– отметила начальница Объединенного пресс-центра Сил обороны Юга Украины.
Несмотря на это, враг накапливает ударный потенциал "Шахедов", в частности окрашенных в темный цвет, собственного производства при поддержке Ирана, который спонсирует терроризм.
Атака дронами-камикадзе ночью 15 марта: что известно
- В ночь на 15 марта российские захватчики атаковали Украину иранскими дронами-камикадзе типа "Шахед". Противовоздушная оборона работала сразу в нескольких областях.
- В Хмельницкой области ПВО сбила два вражеских беспилотника. Во время атаки обошлось без жертв и разрушений. БПЛА долетели до Киева, поэтому жители столицы слышали взрывы.
- В результате атаки дронами в Винницкой области погибли супруги. 52-летний мужчина погиб на месте, а 53-летняя женщина скончалась в больнице. Их 26-летнего сына удалось спасти, он в больнице.