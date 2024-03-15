Как стало известно, в пределах области работает противовоздушная оборона. 24 Канал призывает жителей Киевской области находиться в укрытиях, ведь это поможет уберечь жизнь и обезопасить работу наших защитников неба.

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В Киевской области слышали взрывы

Воздушную тревогу в Киевской области объявили в 1 час. Тогда Воздушные силы предупреждали о движении российско-иранских дронов-камикадзе типа "Шахед" в направлении области.

В частности, вражеские дроны-камикадзе мониторинговые телеграм-каналы фиксировали на севере области. В конце концов в Киевской ОВА сообщили, что в пределах области прозвучали взрывы.

Киевская область! Зафиксировано движение вражеских БпЛА! В регионе работают силы ПВО. Не фотографируйте и не снимайте работу наших защитников,

– написали в Киевской ОВА.

В администрации также призвали граждан не пренебрегать правилами безопасности. Там заметили, что надо оставаться в укрытиях в окончании воздушной тревоги.

По состоянию на 1 час 44 минуты воздушная тревога в Киевской области все еще продолжается. В то же время в самом Киеве сирены не звучали.

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