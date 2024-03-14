Ранее там прозвучала воздушная тревога из-за угрозы российских ударных беспилотников. 24 Канал призывает жителей Хмельницкой области оставаться в укрытиях, ведь это может уберечь жизнь и облегчить работу защитникам неба.

К теме Россия атакует Украину дронами: куда направляются вражеские "Шахеды"

В Хмельницкой области раздавались взрывы

Воздушную тревогу в Хмельницкой области объявили в 21 час 09 минут. Тогда Воздушные силы предупреждали о движении российско-иранских дронов-камикадзе типа "Шахед" в направлении области.

Несколько групп "Шахедов" из Винницкой области заходят в Хмельницкую и Житомирскую. Остальные – курсом на запад, – сказали военные.

Уже в 21 час 53 минуты местные СМИ сообщали о громких звуках, которые слышали в пределах области.

"В Хмельницкой области были слышны звуки взрывов", – писали журналисты.

Около 21 часа 54 минуты Воздушные силы сообщали о группе "Шахедов" в Хмельницкой области, которая двигалась курсом на Северо-Запад. По состоянию на 22 часа 10 минут воздушная тревога в Хмельницкой области продолжается, а Воздушные силы предупреждали о движении дронов в направлении Староконстантинова.

Обратите внимание! Оперативно о тревогах, ракетной опасности для всех областей Украины и взрывах читайте в нашем телеграме.

Россияне атаковали Украину “Шахедами”