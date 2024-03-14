Из-за этого прозвучали сирены в Киевской и еще нескольких областях. 24 Канал призывает жителей областей, где объявлена воздушная тревога находиться в укрытиях, ведь это может спасти жизнь и облегчить работу защитникам неба.

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Что известно о воздушной тревоге

09:09, 14 марта

Отбой воздушной тревоги по областям.

08:48, 14 марта

Тревоги также прозвучали и в Ивано-Франковской и Тернопольской областях.

08:45, 14 марта

В Хмельницкой области также прозвучала воздушная тревога.

08:33, 14 марта

Воздушная тревога сейчас звучит в таких областях Украины:

  • г. Киев;
  • Ровенская;
  • Житомирская;
  • Винницкая;
  • Киевская;
  • Черкасская;
  • Кировоградская;
  • Черниговская;
  • Полтавская;
  • Днепропетровская;
  • Запорожская;
  • Сумская;
  • Харьковская;
  • Донецкая;
  • Луганская;
  • АР Крым.

Воздушная тревога 14 марта / Скриншот 24 Канала

08:29, 14 марта

Воздушная тревога также прозвучала в Киеве. До этого сирены слышали только в пределах Киевской области.

08:23, 14 марта

Воздушные силы предупредили о воздушной тревоге из-за угрозы применения врагом баллистического вооружения с востока.