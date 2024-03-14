Из-за этого прозвучали сирены в Киевской и еще нескольких областях. 24 Канал призывает жителей областей, где объявлена воздушная тревога находиться в укрытиях, ведь это может спасти жизнь и облегчить работу защитникам неба.
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Что известно о воздушной тревоге
Отбой воздушной тревоги по областям.
Тревоги также прозвучали и в Ивано-Франковской и Тернопольской областях.
В Хмельницкой области также прозвучала воздушная тревога.
Воздушная тревога сейчас звучит в таких областях Украины:
- г. Киев;
- Ровенская;
- Житомирская;
- Винницкая;
- Киевская;
- Черкасская;
- Кировоградская;
- Черниговская;
- Полтавская;
- Днепропетровская;
- Запорожская;
- Сумская;
- Харьковская;
- Донецкая;
- Луганская;
- АР Крым.
Воздушная тревога 14 марта / Скриншот 24 Канала
Воздушная тревога также прозвучала в Киеве. До этого сирены слышали только в пределах Киевской области.
Воздушные силы предупредили о воздушной тревоге из-за угрозы применения врагом баллистического вооружения с востока.