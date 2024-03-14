Из-за этого прозвучали сирены в Киевской и еще нескольких областях. 24 Канал призывает жителей областей, где объявлена воздушная тревога находиться в укрытиях, ведь это может спасти жизнь и облегчить работу защитникам неба.

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Что известно о воздушной тревоге

Обратите внимание! Оперативно о тревогах, ракетной опасности для всех областей Украины и взрывах читайте в нашем телеграме.

09:09, 14 марта Отбой воздушной тревоги по областям.

08:48, 14 марта Тревоги также прозвучали и в Ивано-Франковской и Тернопольской областях.

08:45, 14 марта В Хмельницкой области также прозвучала воздушная тревога.

08:33, 14 марта Воздушная тревога сейчас звучит в таких областях Украины: г. Киев;

Ровенская;

Житомирская;

Винницкая;

Киевская;

Черкасская;

Кировоградская;

Черниговская;

Полтавская;

Днепропетровская;

Запорожская;

Сумская;

Харьковская;

Донецкая;

Луганская;

АР Крым. Воздушная тревога 14 марта / Скриншот 24 Канала

08:29, 14 марта Воздушная тревога также прозвучала в Киеве. До этого сирены слышали только в пределах Киевской области.