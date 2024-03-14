Через це пролунали сирени у Київській та ще кількох областях. 24 Канал закликає жителів областей, де оголошена повітряна тривога перебувати в укриттях, адже це може врятувати життя і полегшити роботу захисникам неба.

Дивіться також Майже 1000 окупантів та до 100 одиниць техніки: втрати ворога на 14 березня

Що відомо про повітряну тривогу

Зверніть увагу! Оперативно про тривоги, ракетну небезпеку для усіх областей України та вибухи читайте в нашому телеграмі.

09:09, 14 березня Відбій повітряної тривоги по областях.

08:48, 14 березня Тривоги також пролунали й в Івано-Франківській та Тернопільській областях.

08:45, 14 березня У Хмельницькій області також пролунала повітряна тривога.

08:33, 14 березня Повітряна тривога наразі звучить у таких областях України: м. Київ;

Рівненська;

Житомирська;

Вінницька;

Київська;

Черкаська;

Кіровоградська;

Чернігівська;

Полтавська;

Дніпропетровська;

Запорізька;

Сумська;

Харківська;

Донецька;

Луганська;

АР Крим. Повітряна тривога 14 березня / Скриншот 24 Каналу

08:29, 14 березня Повітряна тривога також пролунала у Києві. До цього сирени чули лише у межах Київської області.