Через це пролунали сирени у Київській та ще кількох областях. 24 Канал закликає жителів областей, де оголошена повітряна тривога перебувати в укриттях, адже це може врятувати життя і полегшити роботу захисникам неба.
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Що відомо про повітряну тривогу
Відбій повітряної тривоги по областях.
Тривоги також пролунали й в Івано-Франківській та Тернопільській областях.
У Хмельницькій області також пролунала повітряна тривога.
Повітряна тривога наразі звучить у таких областях України:
- м. Київ;
- Рівненська;
- Житомирська;
- Вінницька;
- Київська;
- Черкаська;
- Кіровоградська;
- Чернігівська;
- Полтавська;
- Дніпропетровська;
- Запорізька;
- Сумська;
- Харківська;
- Донецька;
- Луганська;
- АР Крим.
Повітряна тривога 14 березня / Скриншот 24 Каналу
Повітряна тривога також пролунала у Києві. До цього сирени чули лише у межах Київської області.
Повітряні сили попередили про повітряну тривогу через загрозу застосування ворогом балістичного озброєння зі сходу.