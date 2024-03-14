Раніше там пролунала повітряна тривога через загрозу російських ударних безпілотників. 24 Канал закликає жителів Хмельницької області залишатися в укриттях, адже це може вберегти життя і полегшити роботу захисникам неба.

До теми Росія атакує Україну дронами: куди прямують ворожі "Шахеди"

У Хмельницькій області лунали вибухи

Повітряну тривогу у Хмельницькій області оголосили о 21 годині 09 хвилин. Тоді Повітряні сили попереджали про рух російсько-іранських дронів-камікадзе типу "Шахед" у напрямку області.

Кілька груп "Шахедів" з Вінниччини заходять на Хмельниччину та Житомирщину. Решта – курсом на захід, – сказали військові.

Уже о 21 годині 53 хвилини місцеві ЗМІ повідомляли про гучні звуки, які чули в межах області.

"На Хмельниччині було чутно звуки вибухів", – писали журналісти.

Близько 21 години 54 хвилини Повітряні сили повідомляли про групу "Шахедів" на Хмельниччині, яка рухалася курсом на Північний Захід. Станом на 22 годину 10 хвилин повітряна тривога в Хмельницькій області триває, а Повітряні сили попереджали про рух дронів у напрямку Старокостянтинова.

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Росіяни атакували Україну "Шахедами"