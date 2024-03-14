Атаку дронів росіяни традиційно розпочали із півдня – з окупованої території Херсонщини у напрямку Миколаївщини. Де наразі перебувають ворожі БпЛА, читайте далі.

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21:34, 14 березня

На Житомирщині оголосили повітряну тривогу.

21:34, 14 березня

Кілька груп "Шахедів" з Вінниччини заходять на Хмельниччину та Житомирщину. Решта – курсом на захід.

21:24, 14 березня

Повітряні сили заявили, що "Шахеди" наразі – у різних районах Вінниччини, рухаються курсом на захід.

21:16, 14 березня

Моніторингові канали пишуть, що понад 10 безпілотників – на Заході країни. Наразі вони летять на Хмельниччину.

21:14, 14 березня

Хмельницька область – повітряна тривога.

21:03, 14 березня

Ворожі дрони перебувають на Вінниччині та Черкащині. Вони направляються на захід.

20:35, 14 березня

Одещина, Херсонщина, Миколаївщина – відбій повітряної тривоги.

20:32, 14 березня

На Черкащині оголосили повітряну тривогу через загрозу безпілотників.

20:22, 14 березня

Де зараз "Шахеди"

Ударні дрони перебувають на Миколаївщині, Одещині, Кіровоградщині. Безпілотники прямують на Вінниччину та Черкащину.

20:12, 14 березня

Група "Шахедів" наближається до Кропивницького з півдня.

19:53, 14 березня

Сили оборони Півдня заявили про роботу ППО на Одещині по БпЛА. Вони попросили місцевих жителів не знімати роботу засобів протиповітряної оборони.

19:40, 14 березня

"Шахеди" перебувають на межі Миколаївщини та Одещини та на межі Херсонщини, Миколаївщини та Дніпропетровщини. Вони прямують на північний захід.

19:24, 14 березня

Атака дронів на Миколаївщину з півдня триває

  • Перша група "Шахедів" з Миколаївщини прямує у напрямку Одещини.
  • "Шахеди" на півночі Миколаївщини, курсом на захід.
  • Кілька груп БпЛА на півночі Херсонщини рухаються вздовж межі Херсонської та Дніпропетровської областей у західному напрямку.
19:09, 14 березня

Окупанти запустили ударні БпЛА

Повітряні сили повідомили про атаку "Шахедів" на Миколаївщину з півдня. Перша група прямує на північний захід. Друга група з території Херсонщини летить Миколаївську область за західним курсом.