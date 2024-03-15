Як стало відомо, у межах області працює протиповітряна оборона. 24 Канал закликає жителів Київської області перебувати в укриттях, адже це допоможе вберегти життя та убезпечити роботу наших захисників неба.

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У Київській області чули вибухи

Повітряну тривогу у Київській області оголосили о 1 годині. Тоді Повітряні сили попереджали про рух російсько-іранських дронів-камікадзе типу "Шахед" у напрямку області.

Зокрема, ворожі дрони-камікадзе моніторингові телеграм-канали фіксували на півночі області. Зрештою в Київській ОВА повідомили, що в межах області пролунали вибухи.

Київщина! Зафіксовано рух ворожих БпЛА! У регіоні працюють сили ППО. Не фотографуйте та не знімайте роботу наших захисників,

– написали в Київській ОВА.

В адміністрації також закликали громадян не нехтувати правилами безпеки. Там зауважили, що треба залишатися в укриттях о закінчення повітряної тривоги.

Станом на 1 годину 44 хвилини повітряна тривога у Київській області все ще триває. Водночас у самому Києві сирени не лунали.

Зверніть увагу! Оперативно про тривоги, ракетну небезпеку для усіх областей України та вибухи читайте в нашому телеграмі.

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