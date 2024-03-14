В результате удара оккупационной армии погибли животные и повреждены здания. Подробнее об этом рассказала корреспондентка 24 Канала Анна Черненко.

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Что известно об обстреле фермы

Российские захватчики в конце февраля ударили пятью дронами "Герань-2" по фермерскому хозяйству на Харьковщине. Первый дрон попал в склад и после этого начался пожар. Сейчас это здание аварийное и не подлежит восстановлению. Затем два БПЛА прилетели на ферму, один – в силосную яму и еще один упал в лесополосе, но не разорвался.

Это все произошло в течение 35 минут,

– отметил директор аграрного предприятия Александр Красовский.

Оккупанты цинично обклеили дрон смайликами и направили его на харьковскую ферму. Работники предприятия не пострадали. Однако под завалами погибли 10 телят.

Нам повезло, что люди не пострадали, а здания отстроим,

– сказал директор аграрного предприятия.

По его мнению, это было целенаправленное попадание в аграрное предприятие, ведь уже начались полевые работы. Техника работает, происходит подкормка озимой пшеницы. Такие удары по хозяйствам является частью экономической войны России против Украины.

Несмотря на то, что часть зданий уничтожена и повреждена, фермеры взяли себя в руки и продолжают работать. Даже под обстрелами харьковские фермеры работают, чтобы пополнять бюджет и в магазинах была продукция украинского производства.

К слову, утром 13 марта российские захватчики дважды обстреляли села на Купянщине. Россияне из артиллерии били по жилым домам. К счастью, обошлось без раненых. Однако враг повредил много помещений. Накануне враг обстрелял более 20 населенных пунктов.

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