Как рассказала корреспондентка 24 Канала из Харькова Анна Черненко, в масштабную линию обороны входят и так называемые "зубы дракона", и опорные пункты, и блиндажи, и противотанковые рвы, которые возводят по проекту Министерства обороны.

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Масштабные работы продолжаются. Строители делают все, чтобы регион был готов к возможным атакам российских оккупантов.

Работа эта очень большая. Уже идет третий этап. Сначала оборона была возведена вокруг Харькова. Затем вокруг нескольких населенных пунктов. Сейчас идет вдоль границы. Довольно большая работа. Потому что сначала нужно разминировать территорию, а уже потом только идут работы по обустройству линии обороны,

– сказала Черненко.

Один из элементов линии обороны на Харьковщине / Скриншот из видео

Достаточно опасная работа

Сейчас над возведением оборонительных сооружений на Харьковщине работают около 500 специалистов. К сожалению, они постоянно находятся под угрозой обстрелов. Оккупанты бьют по гражданскому населению и представителям экстренных служб. Буквально недавно российский дрон сбросил снаряд на авто ГСЧС в Волчанске.

У нас 11 марта был удар по строителям в Куриловской общине. Не могу сказать, было ли это возведение фортификационных сооружений или восстановление объекта. К сожалению, там была жертва. То есть понимаем, что, то ли строят фортификации, то ли восстанавливают объекты, то ли продолжается коммунальная работа – все равно это очень опасно,

– отметила Черненко.

Для фортификационных сооружений используют бетонные конструкции / Скриншот из видео

Внутри одного из оборонительных сооружений / Скриншот из видео

Фортификационные сооружения: коротко