Во время пресс-конференции Президент Украины рассказал, какая сейчас ситуация с линиями обороны на фронте и кто за это ответственен, передает 24 Канала. К слову, недавно Генштаб ВСУ показал процесс строительства оборонительных сооружений на разных участках.

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"Все было сделано на высоком уровне"

Владимир Зеленский отметил, что за линии обороны на фронте будут отвечать Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский и министр обороны Рустем Умеров.

Обратите внимание! На днях Сырский и Умеров посетили передовые командные пункты воинских частей в районе ведения боевых действий. Во время визита военное руководство обсудило дальнейшие шаги по потенциалу маневренной и позиционной обороны, а также усиление отдельных участков.

Кстати, как мне известно, то на Купянском направлении у нас все это было сделано на очень высоком уровне. Это берется в пример для других направлений,

– подчеркнул президент.

По его словам, сейчас Главнокомандующий ВСУ и министр обороны активно проводят аудит армии.

"После этого мы увидим слабые места", – добавил Зеленский.

Как Украина строит линии обороны / Фото: Генштаб ВСУ

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