Під час пресконференції Президент України розповів, якою є нині ситуація з лініями оборони на фронті та хто за це відповідальний, передає 24 Каналу. До слова, нещодавно Генштаб ЗСУ показав процес будівництва оборонних споруд на різних ділянках.

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"Усе було зроблено на високому рівні"

Володимир Зеленський наголосив, що за лінії оборони на фронті відповідатимуть Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський та міністр оборони Рустем Умєров.

Зверніть увагу! Днями Сирський та Умєров відвідали передові командні пункти військових частин у районі ведення бойових дій. Під час візиту військове керівництво обговорило подальші кроки щодо потенціалу маневреної та позиційної оборони, а також підсилення окремих ділянок.

До речі, як мені відомо, то на Куп'янському напрямку у нас все це було зроблено на дуже високому рівні. Це береться за приклад для інших напрямків,

– наголосив президент.

За його словами, зараз Головнокомандувач ЗСУ та міністр оборони активно проводять аудит армії.

"Після цього ми побачимо слабкі місця", – додав Зеленський.

Як Україна будує лінії оборони / Фото: Генштаб ЗСУ

Що ще сказав Зеленський під час пресконференції