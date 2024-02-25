Під час пресконференції Президент України розповів, якою є нині ситуація з лініями оборони на фронті та хто за це відповідальний, передає 24 Каналу. До слова, нещодавно Генштаб ЗСУ показав процес будівництва оборонних споруд на різних ділянках.
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"Усе було зроблено на високому рівні"
Володимир Зеленський наголосив, що за лінії оборони на фронті відповідатимуть Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський та міністр оборони Рустем Умєров.
До речі, як мені відомо, то на Куп'янському напрямку у нас все це було зроблено на дуже високому рівні. Це береться за приклад для інших напрямків,
– наголосив президент.
За його словами, зараз Головнокомандувач ЗСУ та міністр оборони активно проводять аудит армії.
"Після цього ми побачимо слабкі місця", – додав Зеленський.
Як Україна будує лінії оборони / Фото: Генштаб ЗСУ
Що ще сказав Зеленський під час пресконференції
- Український лідер заявив, що новий план контрнаступу на 2024 рік пов'язаний зі зміною військового командування. Зеленський не став вдаватися в подробиці, але зауважив, що через ймовірний витік інформації таких планів буде декілька.
- Президент повідомив, що Збройні Сили України мали всі шанси для літнього контрнаступу, до якого підготовлені спеціальні бригади. Проте досі чотири бригади не отримали обіцяну зброю від партнерів.
- Зеленський переконаний, що 2024 рік стане переломним у російсько-українській війні. На його думку, саме цьогоріч вирішиться формат закінчення війни.