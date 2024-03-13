Як розповіла кореспондентка 24 Каналу з Харкова Анна Черненко, до масштабної лінії оборони входять і так звані "зуби дракона", і опорні пункти, і бліндажі, і протитанкові рови, які зводять за проєктом Міністерства оборони.

До теми Не має вигляд суцільної стіни, – у ЗСУ розповіли про лінію оборони на Авдіївському напрямку

Масштабні роботи тривають. Будівельники роблять усе, аби регіон був готовий до можливих атак російських окупантів.

Робота ця дуже велика. Вже йде третій етап. Спершу оборона була зведена довкола Харкова. Потім довкола кількох населених пунктів. Зараз йде вздовж кордону. Доволі велика робота. Бо спершу потрібно розмінувати територію, а вже потім лише йдуть роботи з облаштування лінії оборони,

– сказала Черненко.

Один із елементів лінії оборони на Харківщині / Скриншот з відео

Досить небезпечна робота

Зараз над зведенням оборонних споруд на Харківщині працюють близько 500 фахівців. На жаль, вони постійно перебувають під загрозою обстрілів. Окупанти постійно б'ють по цивільному населенню та представникам екстрених служб. Буквально нещодавно російський дрон скинув снаряд на авто ДСНС у Вовчанську.

У нас 11 березня був удар по будівельниках в Курилівській громаді. Не можу сказати, чи це було зведення фортифікаційних споруд, чи відновлення об'єкта. На жаль, там була жертва. Тобто розуміємо, що чи то будують фортифікації, чи то відновлюють об'єкти, чи то триває комунальна робота – все одно це дуже небезпечно,

– зауважила Черненко.

Для фортифікаційних споруд використовують бетонні конструкції / Скриншот з відео

Всередині однієї з оборонних споруд / Cкриншот з відео

Фортифікаційні споруди: коротко