Зазначається, що ворожий дрон скинув прямо на авто боєприпас. На щастя, обійшлося без жертв.

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Атака на рятувальників

Як розповіли в ДСНС, 8 березня надзвичайники міста Вовчанськ, що у Харківській області поверталися з ліквідації пожежі, яку спричинив ворожий обстріл. У цей момент росіяни з безпілотника скинули прямо на спецавто боєприпас.

Особовий склад не постраждав, однак пошкодження отримала пожежна автоцистерна.

Країна-агресор продовжує свідомо нищити тих, хто стоїть на захисті безпеки мирних людей,

– написали в ДСНС.

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Це не перша подібна атака