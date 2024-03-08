Отмечается, что вражеский дрон сбросил прямо на авто боеприпас. К счастью, обошлось без жертв.
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Атака на спасателей
Как рассказали в ГСЧС, 8 марта чрезвычайники города Волчанск, что в Харьковской области возвращались с ликвидации пожара, который вызвал вражеский обстрел. В этот момент россияне с беспилотника сбросили прямо на спецавто боеприпас.
Личный состав не пострадал, однако повреждения получила пожарная автоцистерна.
Страна-агрессор продолжает сознательно уничтожать тех, кто стоит на защите безопасности мирных людей,
– написали в ГСЧС.
Последствия российской атаки на бригаду ГСЧС: смотрите видео
Это не первая подобная атака
- Ночью 7 марта оккупанты атаковали Харьковскую область беспилотниками – и снова под ударом оказались чрезвычайники. Оккупанты направили БПЛА на учебный полигон ГСЧС Украины.
- Так, в результате обстрела частично разрушено одноэтажное административное здание одного из учебных заведений системы ГСЧС. Речь идет о полигоне Национального университета гражданской защиты Украины, который расположен в Чугуевском районе.
- Отмечается, что на здании загорелась крыша. Спасатели ликвидировали возгорание. Обошлось без пострадавших.