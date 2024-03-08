Харьковское небо от беспилотников защищают мобильные огневые группы 5 отдельной Слобожанской бригады Национальной гвардии. Об этом рассказала корреспондентка 24 Канала из Харькова Анна Черненко, отметив, что существует несколько таких групп, которые патрулируют каждую ночь.

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Чтобы начать работу есть только 4 минуты

Каждая группа отвечает за разный сектор. Она приезжает на позицию, чтобы следить за тем, что происходит в небе. Бойцы, которые входят в такие группы, прошли серьезное обучение, ведь их работа очень сложная.

Например, после того, как приехали на место, у военных есть только 4 минуты, чтобы полностью развернуть работу и начать искать вражеский дрон. Сами ребята рассказывают, что их служба очень изнурительная, в частности из-за высокого уровня ответственности.

Каждый раз, когда летит "Шахед", каждый из нас чувствует, что если мы его не "посадим", то он может прилететь к моей семье, к моим близким. Ответственность очень высокая, ее мы чувствуем всегда, когда выезжаем работать,

– сказал руководитель экипажа мобильной огневой группы Роман.

Как Роман, так и его коллега Ярослав, до полномасштабной войны были гражданскими, но решили пойти добровольцами на фронт. В мирной жизни один из них работал инженером, другой – ремонтником. Сначала они освобождали Харьковщину, а теперь входят в мобильную огневую группу, которая уничтожает дроны.

Сбивать БПЛА становится все труднее

К сожалению, количество обстрелов "Шахедами" только увеличивается. Местные власти обещают, что будут способствовать, чтобы таких огневых групп в пределах области также становилось больше. Кроме этого, оккупанты модернизируют свои БПЛА, меняют их работу. Украинским военным надо к этому приспосабливаться.

Работать по воздушным целям гораздо сложнее, ведь у них большая скорость перемещения. Но бойцы понимают, что каждый "приземленный" дрон – это чья-то спасенная жизнь, сохраненный дом, больница или школа.

Враг очень хитрый, теперь все изменилось. Ранее "Шахеды" летели по установленным координатам, почти по прямой линии. Их было проще обнаружить и сбить. Сейчас они больше похожи на разведывательные дроны, то есть прекрасно знают, где могут лететь, постоянно меняют маршруты,

– рассказал ст.пулеметчик мобильной огневой группы Ярослав.

На вооружении бойцы имеют пулемет Browning, специализированное оборудование, которое позволяет наблюдать за тепловыми целями ночью. Также есть соответствующие программы, благодаря которым можно увидеть перемещение воздушных объектов в пределах области.

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