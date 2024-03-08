Им оперативно оказывают помощь медики, а на месте попаданий также работают экстренные службы. Это уже второй обстрел города после того, как оккупанты нанесли удар по Купянску.

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Россияне обстреляли Чугуев

Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов рассказал, что в результате российского обстрела в Чугуеве зафиксированы разрушения рядом с девятиэтажным жилым домом. Также повреждены магазины, отель, около 13 автомобилей.

Ранения получили 17-летний парень и 37-летний мужчина,

– написал глава Харьковской области.

Синегубов заверил, что все профильные службы работают на местах попаданий, оказывая необходимую помощь и помогая ликвидировать последствия вражеского удара. В то же время глава ОГА не отметил, чем на этот раз обстреляли город россияне.

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Оккупанты нанесли удар по Купянску