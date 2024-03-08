Им оперативно оказывают помощь медики, а на месте попаданий также работают экстренные службы. Это уже второй обстрел города после того, как оккупанты нанесли удар по Купянску.
Смотрите также "Переживала за людей и жила ради них": в Харьковской области погибла парамедик из Днепра
Россияне обстреляли Чугуев
Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов рассказал, что в результате российского обстрела в Чугуеве зафиксированы разрушения рядом с девятиэтажным жилым домом. Также повреждены магазины, отель, около 13 автомобилей.
Ранения получили 17-летний парень и 37-летний мужчина,
– написал глава Харьковской области.
Синегубов заверил, что все профильные службы работают на местах попаданий, оказывая необходимую помощь и помогая ликвидировать последствия вражеского удара. В то же время глава ОГА не отметил, чем на этот раз обстреляли город россияне.
Оккупанты нанесли удар по Купянску
- Глава Херсонской ОГА Олег Синегубов также отмечал, что российские оккупанты снова ударили по городу Купянск в Харьковской области. В результате атаки погибли два человека.
- Синегубов отметил, что, по предварительной информации, враг обстрелял Купянск, применив реактивные системы залпового огня. Среди погибших был один мужчина и одна женщина.
- Глава Харьковской области также подчеркнул, что из-за атаки в городе повреждены жилые дома, есть возгорание автомобиля. На месте уже работают экстренные службы, которые помогают разбирать завалы, поэтому количество пострадавших и погибших еще может увеличиться.
- Также вечером 7 марта враг обстрелял Кировоградскую область. Воздушные силы предупреждали о движении российской ракеты в направлении области.
- Впоследствии в области услышали громкие звуки взрыва. По предварительным данным, это могла быть работа украинской противовоздушной обороны по вражескому объекту.
- Глава Кировоградской ОГА Андрей Райкович написал, что в Александрийском районе после взрыва предварительно без последствий. Однако всю информацию о пострадавших и повреждений в области изучают.