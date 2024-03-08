Їм оперативно надають допомогу медики, а на місці влучань також працюють екстрені служби. Це вже другий обстріл міста після того, як окупанти завдали удару по Куп'янську.

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Росіяни обстріляли Чугуїв

Очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов розповів, що внаслідок російського обстрілу у Чугуєві зафіксовано руйнування поруч з дев'ятиповерховим житловим будинком. Також пошкоджені магазини, готель, близько 13 автомобілів.

Поранень зазнали 17-річний хлопець та 37-річний чоловік,

– написав очільник Харківської області.

Синєгубов запевнив, що всі профільні служби працюють на місцях влучань, надаючи необхідну допомогу і допомагаючи ліквідовувати наслідки ворожого удару. Водночас глава ОВА не зазначив, чим цього разу обстріляли місто росіяни.

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Окупанти завдали удару по Куп'янську