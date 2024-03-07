Наразі на місці подій триває розбір завалів. Тому кількість жертв і травмованих людей може збільшитися.

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Куп'янськ потрапив під ворожий обстріл

Очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов зазначив, що, за попередньою інформацією, ворог обстріляв Куп'янськ, застосувавши реактивні системи залпового вогню.

Загинули двоє цивільних людей – чоловік та жінка, дані встановлюються,

– зазначив глава Харківщини.

Він також підкреслив, що через атаку у місті пошкоджені житлові будинки, є загоряння автомобіля. На місці вже працюють екстрені служби, які допомагають розбирати завали.

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