Сейчас на месте событий продолжается разбор завалов. Поэтому количество жертв и травмированных людей может увеличиться.

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Купянск попал под вражеский обстрел

Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов отметил, что, по предварительной информации, враг обстрелял Купянск, применив реактивные системы залпового огня.

Погибли двое гражданских людей – мужчина и женщина, данные устанавливаются,

– отметил глава Харьковской области.

Он также подчеркнул, что из-за атаки в городе повреждены жилые дома, есть возгорание автомобиля. На месте уже работают экстренные службы, которые помогают разбирать завалы.

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