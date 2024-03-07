Від початку повномасштабного вторгнення Росії Ольга Гриценко активно займалася волонтерством. Зокрема, вона допомагала територіальній обороні, переселенцям та організовувала заняття з першої медичної допомоги для всіх охочих.

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Ольга Гриценко загинула від ворожого удару

Подруга загиблої парамедикині Світлана згадувала, що на фронт Ольга пішла у 2023 році, і спершу про це рішення не знали навіть її рідні. Волонтерка завжди допомагала людям і розв'язала будь-які проблеми.

У неї був такий стрижень, якщо вона вирішила, то так воно і було. І всі приходили на її перший поклик. Це була людина, на якій тримається світ. Район насправді втратив свою душу. Без неї навіть не уявляю, як буде далі,

– зауважила Світлана.

Жінка зазначила, що про загибель подруги дізналася разом із її чоловіком першою. Світлана зателефонувала на мобільний телефон Ольги, проте відповіла на дзвінок інша жінка, яка й повідомила подружжю страшну звістку.

"Взяла слухавку жіночка і сказала, що Олі з нами більше не має. Був приліт прямо в частину там, де служила вона. Загинула тільки вона одна. Під Куп'янськом вона була", – розповіла подруга загиблої волонтерки.

Світлана також розповіла, що на напрямку, де перебувала Ольга, певний час було тихо. Проте ввечері 1 березня російські загарбники почали обстрілювати територію КАБами і "Смерчами". Зрештою один із цих ударів став фатальним для парамедикині.

Подруга загиблої парамедикині зазначила, що Ольга весь час потребувала якоїсь діяльності, а також дуже переживала за всіх, жила для людей і заради людей. Окрім того, загибла парамедикиня, за словами подруга, була справжньою патріоткою, дуже світлою та енергійною людиною.

24 Канал висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблої парамедикині.

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