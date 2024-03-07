С начала полномасштабного вторжения России Ольга Гриценко активно занималась волонтерством. В частности, она помогала территориальной обороне, переселенцам и организовывала занятия по первой медицинской помощи для всех желающих.

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Ольга Гриценко погибла от вражеского удара

Подруга погибшей парамедика Светлана вспоминала, что на фронт Ольга ушла в 2023 году, и сначала об этом решении не знали даже ее родные. Волонтер всегда помогала людям и решала любые проблемы.

У нее был такой стержень, если она решила, то так оно и было. И все приходили на ее первый зов. Это был человек, на котором держится мир. Район на самом деле потерял свою душу. Без нее даже не представляю, как будет дальше,

– отметила Светлана.

Женщина отметила, что о гибели подруги узнала вместе с ее мужем первой. Светлана позвонила на мобильный телефон Ольги, однако ответила на звонок другая женщина, которая и сообщила супругам страшную весть.

"Взяла трубку женщина и сказала, что Оли с нами больше нет. Был прилет прямо в часть там, где служила она. Погибла только она одна. У Купянска она была", – рассказала подруга погибшего волонтера.

Светлана также рассказала, что на направлении, где находилась Ольга, некоторое время было тихо. Однако вечером 1 марта российские захватчики начали обстреливать территорию КАБами и "Смерчами". В конце концов один из этих ударов стал роковым для парамедика.

Подруга погибшей парамедика отметила, что Ольга все время нуждалась в какой-то деятельности, а также очень переживала за всех, жила для людей и ради людей. Кроме того, погибшая парамедик, по словам подруга, была настоящей патриоткой, очень светлым и энергичным человеком.

24 Канал выражает искренние соболезнования родным и близким погибшего парамедика.

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