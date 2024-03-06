Диана Савита Вагнер приехала из Германии и стала добровольцем Международного легиона, боевым медиком батальона "Карпатская Сечь" имени Олега Куцина.
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Как Савита Вагнер решила пойти на войну
Девушка никогда не планировала быть военной, однако все изменилось после полномасштабного вторжения России в Украину. В марте 2022 года Савита Вагнер на собственной машине отправилась в Украину и стала волонтером – она перевозила дефицитное медицинское снаряжение с западной границы в Киев.
Впоследствии заминированными дорогами она возила съемочную группу в только что освобожденные села Киевской и Черниговской областей. По рассказам самой девушки, увиденное вызвало у нее агрессию. Именно тогда она решила делать больше, чем только волонтерить.
Жизнь в окопах
Савита Вагнер не имела ни военного опыта, ни знаний украинского. Однако во время тяжелых боев украинская армия остро нуждалась в медиках. После двух месяцев военной подготовки, в июне 2022 года, немка отправилась на северо-восточный фронт. Прежде чем стать боевым медиком, Савита Вагнер несколько недель держала оборону в окопах.
Мы круглосуточно были на передовой. Ты сидишь в лесу - посреди ничего. У вас нет приборов ночного видения или же только один на пять или восемь человек. Где-то что-то бахкает, и ты стреляешь в сторону россиян - ведешь огонь на подавление,
– рассказывала она.
Ее также удивляло, что большинство иностранных добровольцев в Украине – из США, а не из стран ЕС. Она была убеждена, что если Украина проиграет эту войну, то Путин не остановится, и вся Европа "будет иметь огромную проблему".
Гибель и захоронение в Киеве
Савита Вагнер погибла в конце января во время обстрела на восточном фронте, в ходе эвакуации раненых колумбийских солдат. Как рассказывают ее сослуживцы, за время пребывания на передовой она спасла десятки жизней.
В феврале Савиту Вагнер с воинскими почестями похоронили в Киеве – на Аллее Славы Лукьяновского кладбища.
Интернациональный легион на войне с Россией
- В Интернациональном легионе служат тысячи иностранцев из разных стран мира. Согласно открытым данным, в легионе нарзие служит около 20 тысяч человек.
- По рассказам командира 1-го пехотного батальона Интернационального легиона обороны Украины, иностранцы прибывают постоянно и речь идет о людях разных национальностей и конфессий. В частности есть даже легионеры из Шри-Ланки и стран Африки.
- Легионеры могут расторгнуть контракт в любой момент. По словам командира батальона, есть немало случаев, когда иностранцы отслужили год – полтора, и потом обращаются к командирам, чтобы разорвать контракт.
- Украинцы в Интернациональном легионе составляют командное звено, то есть это офицеры и сержантский состав. Государство отмечает легионеров: некоторые уже получили орден "За мужество".